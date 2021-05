''No hay delito en Sucilá'', dice el alcalde tras zafarrancho por apoyos

Desesperación de candidatos porque no levanta su campaña, afirma

SUCILÁ.— Luego de los sucesos de anteayer, cuando poco más de un centenar de simpatizantes de tres partidos detuvieron y estuvieron a punto de linchar a policías municipales que repartían apoyos del Ayuntamiento consistentes en materiales de construcción, el alcalde Diego Lugo Interián dice que no hay delito que perseguir.

La afirmación del edil es con base, según detalla, que los partidos Morena, PAN y Movimiento Ciudadano malinterpretan la entrega de apoyos en Sucilá pues no hay ningún favoritismo.

Es más, asevera, la forma de proceder de esos tres partidos es porque “están desesperados porque su campaña no levanta”.

Un día después del alboroto que derivó en la detención de los policías asignados para repartir los apoyos, Lugo Interián dice que “una cosa es lo que diga la gente y otra lo que diga la ley” y que además el Ayuntamiento no puede suspender los 40 cuartos que se tienen contemplado realizar.

“Además, lo que no está permitido es hacer publicaciones, anuncios, inauguraciones y banderazos de obras”, detalla.

Respecto a los policías detenidos, Lugo Interián afirmó que ya se levantaron las denuncias correspondientes por la agresión a los empleados y que desde ayer fueron puestos en libertad.

"Malinterpretan los hechos"

Según el primer edil, los candidatos de los partidos Morena, PAN y Movimiento Ciudadano malinterpretan la entrega de apoyos pues no hay ningún favoritismo, desafortunadamente la que hoy es candidata del PRI es su esposa.

Lugo Interián reiteró que "todavía se permite continuar con esta entrega de apoyos" ya que les quedan solo cuatro meses para concluir la administración; "lo que no está permitido es hacer publicaciones, anuncios, inauguraciones y banderazos de obras".

En este sentido, dice que el Ayuntamiento no puede suspender los 40 cuartos que se tienen contemplado realizar, pues de lo contrario no le alcanzaría el tiempo para entregar y tampoco se cuenta con suficientes albañiles, de manera que con los que tiene no le alcanzaría el tiempo para terminar.

“El Palacio hoy está lleno de apoyos del programa Peso a Peso y así están todos los Ayuntamientos, si estuviéramos mal ni el gobierno del Estado lo haría; lo que pasa que los candidatos de PAN, Morena y Movimiento Ciudadano están desesperados porque su campaña no levanta”.

Era "trabajo extra" para policías

Señaló que la gente a cargo son policías municipales que ese día estaban de civiles, pues “de repente” les da trabajo extra debido a la situación crítica que se vive.

Además dice que ya se levantaron las denuncias correspondientes por la agresión a los empleados que desde ayer fueron puestos en libertad y ayer sábado les entregarían el camión que le detuvieron.

Según el primer edil, se está entregando material de construcción y acciones de vivienda con recursos del Ramo 33 y participaciones municipales.

Lugo Interián señaló que los candidatos solo ponen en evidencia que no tienen calidad humana y por lo tanto no se puede gobernar así, más que perjudicar están beneficiando, pues la gente se está dando cuenta que les están bloqueando los apoyos.

“Ellos no pueden hacer justicia por su propia mano y el gobierno estatal está de nuestro lado, ya que incluso dejó libre a los empleados”.

Sin embargo, dice que en ningún momento se les ha negado a los candidatos los parques cuando hacen sus solicitudes para su campaña, mientras que otros como el de Morena reta a la autoridad pues no pide permiso.