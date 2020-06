No hay dinero para comprar

Consumidores solo tienen para adquirir comida

VALLADOLID.— A pesar que una gran parte de los negocios establecidos del centro comercial abrieron sus puertas con la ilusión de vender, a tres días de haberse iniciado la “Ola 1” aun no se nota la presencia de clientes en los establecimientos, por lo que los empleados permanecen en las puertas invitando a los pocos peatones a pasar a comprar, pero todo parece indicar que no hay dinero.

Como publicamos, el lunes pasado inició la “Ola 1”, como llamó el gobierno del estado a las etapas en que se hará la reapertura de negocios. En ella se autoriza la apertura de varios giros no esenciales, pero con la condición de seguir las reglas de salud establecidas, incluso tuvieron que registrarse en una página oficial, para que puedan empezar a trabajar, al menos eso fue lo que se les indicó.

En el caso del mercado municipal, los locatarios de todos los giros no esenciales, muchos de ellos ni siquiera supieron la manera de cómo inscribirse en la página del gobierno estatal para abrir, solo escucharon que lo podían hacer y empezaron a trabajar sin problema.

En el centro ya casi todos están en labores, incluyendo el ramo de la ropa, juguetería, regalos, calzado, bisutería, línea blanca, muebles artesanías, entre otros.

El caso es que no hay clientes, debido a que la mayoría de las familias están pasando por momentos críticos económicamente.

Aunque abrieron con intenciones de empezar a vender, en los comercios casi no se vio gente. Incluso en las puertas de cada negocio se instalaron cuerdas o cadenas, para evitar que haya aglomeraciones de clientes, de tal manera que entren uno por uno o en grupos de tres, pero no entra ninguno, al menos eso fue lo que se observó hasta ayer por la mañana.

La mayoría de los negocios no esenciales no tuvieron gente comprando, pero algunos empleados comentaron que el regreso a la “nueva normalidad” será poco a poco, de modo que la falta de clientes es lo que se esperaba, tomando en cuenta que muchas familias ahora están sin dinero, debido a que muchos se quedaron sin empleo y no tienen recursos para gastar en otra cosa que no sea alimentos y productos necesarios para la casa, por lo tanto hay que esperar que todo empiece a retornar a la normalidad.— Juan Antonio Osorio Osorno