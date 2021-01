No hay eco a queja policiaca

El alcalde de Chichimilá sigue “desaparecido”

CHICHIMILÁ.— El alcalde Samuel Uc sigue “desaparecido” ya que al menos en los últimos tres días no se ha presentado en el Palacio Municipal, de modo que no le ha dado la cara al cuerpo de policías que permanecen en protesta y en paro laboral.

Los oficiales demandan que el primer edil les pague sus respectivos aguinaldos, pero aquel se niega a hacerlo, a pesar que por derecho les corresponde a los uniformados.

En el departamento de recepción del Palacio Municipal, una empleada de la Comuna, comentó que el alcalde, Samuel Uc no se encontraba, incluso que no sabía dónde estaba. Comentó que al menos en los últimos dos días no se ha presentado, aunque en realidad ya habían transcurridos tres días desde que inició el paro de labores de los uniformados

Se le cuestionó a la empleada sobre el síndico o secretario de la Comuna y respondió que tampoco se encontraban, que por la mañana sí acudieron a trabajar, pero ya se habían retirado, cuando ni siquiera había llegado el mediodía, de modo que no había nadie para atender a la gente en el Palacio Municipal.

En cuanto al paro laboral de los Policías, ellos mismos comentaron que continúan en su movimiento y aseguraron que llegarán a las últimas consecuencias, de modo que ahí permanecerán hasta el que alcalde les resuelva el problema y les pague lo que les adeuda.

Explicaron que ya se organizaron en pequeños grupos para que algunos se vayan a descansar a sus casas, otros se quedan en protesta y están pendientes de los asuntos de emergencia de la comunidad, incluso aseguraron que no se tiene inseguro al municipio, pues lo que les parezca una atención de urgencia salen para atenderlo, por lo tanto no tienen descuidada a la cabecera y sus comisarías.

Durante una visita que se les hizo, los uniformados de este municipio comentaron que aunque se han dividido en grupos para hacer su protesta, en cuanto se requiera de la presencia de todos de inmediato se presentan, de modo que no hay problema en ese sentido.

Indicaron que unos acuden desde las siete de la mañana y permanecen en el lugar 12 horas, de tal modo que se van a las siete de la noche y luego son relevados por otro grupo que permanece en guardia el mismo tiempo.

Durante su guardia se la pasan en los corredores del Palacio Municipal, en las escalinatas o en su defecto en sus instalaciones que está a un lado del Palacio Municipal, y aseguraron que no bajarán la guardia en sus demandas en tanto no se resuelva de manera favorable para ellos.— J.A.O.O.