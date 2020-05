No hay mercado para la langosta: no habrá captura

PROGRESO.— Al igual que el mero cuya temporada de captura se reanudó el 1 de abril, la pesquería de langosta que se inicia el 1 de julio se verá afectada por la pandemia del Covid-19 porque su principal mercado que es la zona turística del caribe mexicano está paralizado y no hay demanda del producto.

José Luis Carrillo Galaz, presidente de la Federación Regional de Cooperativas Pesqueras del Centro y Poniente de Yucatán, señala la langosta como un producto caro, pues el kilo se cotiza en promedio a $550, y su consumo es en las zonas turísticas.

El mercado de la langosta que se captura en Yucatán es la Riviera Maya, los clientes son los restaurantes y hoteles del caribe mexicano, el 50% de las poco más de 550 toneladas son colas del crustáceo que se captura en los ocho meses que dura la temporada de pesca.

Un 20 por ciento de la captura de una temporada, es destinado para el mercado nacional, un 10 por ciento se exporta a Europa, China adquiere un 10 por ciento de langosta viva, los ejemplares se capturan vivos y así se exportan a ese país asiático.

“Pero el mercado de China, donde nació el coronavirus, está cerrado, sus fronteras aún no las abren para la importación de productos, así que no se puede mandar langosta, lo mismo que Europa y en el caribe mexicano se ignora cuándo se reanudará la actividad turística, por lo pronto la langosta no tiene compradores y el mercado nacional no consume mucho ese producto debido a que es caro”, remarcó Carrillo Galaz.

También precisó que así como están las cosas, a poco más de un mes que arranque la temporada, la langosta no tiene comprador, así que los 1,500 pescadores que se dedican a esa pesquería no saldrán a su captura cuando abra la temporada el 1 de julio.

La temporada de langosta es una de las pesquerías afectadas por la pandemia del coronavirus, agregó, pues en el caso del mero que arrancó el 1 de abril, el producto aunque tiene precios bajos se desplaza poco a poco, pero en cambio el crustáceo por su precio es muy difícil su venta, está destinada para la zona turística y ese sector está paralizado en todo el mundo.