No hay ventas por repavimentación de unas calles en Valladolid

VALLADOLID.— Cuando menos una treintena de pequeños negocios resultan afectados con los trabajos en la calle 39 desde la 34 hasta la 38, al igual que parte de la 37 que va rumbo al mercado municipal, debido a que ambas están cerradas al tráfico vehicular, por lo que las ventas en esos puntos están por los suelos.

Como hemos publicado, las calles 39 desde la 34 a la 38, la 37 entre 34 y 36, fueron levantadas debido a los planes que se tienen para repavimentarlas, y desde hace casi un mes permanecen cerradas al tránsito vehicular.

La calle 39 es una de las de mayor circulación vehicular, debido a que por ahí transitan los vehículos que llegan de Cancún y de la Rivera Maya, por lo que muchos conductores, sobre todo turistas, no saben a dónde dirigirse cuando llegan al cruce con la 34, de modo que tienen que dar vuelta y alcanzar la 43 para continuar y así llegar al centro de la ciudad.

No pasa la gente

En cuando a los negocios, todos los que están sobre esas dos calles no están obteniendo las ventas que acostumbran, pues la gente no pasa por el lugar. Al no haber tránsito vehicular la gente no acude y mejor busca otras opciones en el centro de la ciudad, donde no tienen problemas para circular.

Dueños o encargados de los negocios manifestaron que aunque todos los días abren como de costumbre, no tienen ventas, por lo que están desesperados ante lo que está pasando, incluso no saben cuándo se repavimentarán de nuevo las calles.

Por cierto, de acuerdo con datos obtenidos, se averiguó que sería la próxima semana que se empezará con los trabajos de repavimentación ante la afectación que se le está haciendo a los pequeños comercios que funcionan en la zona.

Varios de los dueños de los comercios han pedido a través de las redes sociales que las autoridades municipales o encargados de la obra les digan cuando tiempo más tendrán que esperar para que se normalice la situación.— Juan Antonio Osorio