No hay visitas al panteón por el Día del Padre en Umán

UMÁN.— A diferencia del Día de la Madre que se mantuvo abierto el cementerio general de Santa Matilde y el de las comisarías, con motivo del Día del Padre se mantienen cerrados desde ayer y hasta hoy, a fin de evitar aglomeraciones dentro del camposanto.

Con el objetivo de evitar contagios de Covid-19 durante las celebraciones por el Día del Padre, el Ayuntamiento decidió cerrar los cementerios durante dos días, lo que causó enojo en la gente que no pudo llevar flores a sus familiares difuntos.

Desde el inicio de la contingencia sanitaria por el Covid-19 el año pasado, la dirección de Cementerios redujo el horario de apertura del cementerio general, el cual funcionaba de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a domingo, pero se cambió a un horario de 8 a.m. a 1 p.m.; así como los horarios de oficina, de lunes a sábado de 8 a.m. a 1 p.m.

Sin embargo, en esta ocasión, la dirección de cementerios decidió cerrar nuevamente al público el cementerio el Día del Padre a diferencia del Día de la Madre, cuando varias personas pudieron acudir a llevar flores y encender veladoras a sus difuntos ya que el camposanto se mantuvo abierto.— Carolina Uc Quintal