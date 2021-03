No les cumplen promesas

En el olvido la vía de acceso y muelle de San Felipe

SAN FELIPE.— Está próxima la temporada vacacional de Semana Santa y aún no hay respuesta del gobierno del Estado para reparar los muelles turísticos.

Según los prestadores de servicios, en este puerto se están preparando para recibir a visitantes en las próximas vacaciones y cumplir al 100% las medidas sanitarias.

En los restaurantes y hoteles han intensificado sus protocolos de salud cuidando no rebasar el número que exige la Secretaría de Salud para cumplir con la capacidad permitida.

Lo mismo con las cooperativas turísticas: se han instalado puestos de desinfección y avisos para que el turista sepa el cupo límite de personas que pueden abordar en una embarcación.

Incluso según los lancheros antes se permitía que familias diferentes ocupen una sola embarcación para llenar el mínimo que lleva la lancha, pero ahora eso ya no está permitido pues lo que están evitando es poner en riesgo al visitante y al guía de turistas.

Por otra parte los flamenqueros señalaron que antes se pagaba cuota mínima por persona para cruzar a la playa, que costaba 20 pesos en delante de ida y vuelta sin embargo hoy en día los prestadores de servicios se ven obligados a pagar protocolización de sus lanchas, seguros, permisos, cuotas a la capitanía de puerto así como a la Comisión Nacional de Áreas naturales Protegidas lo que implica que hayan tenido que incrementar sus tarifas.

Por eso ahora el cruce por lancha es de 400 pesos, así vayan 2 o 6 personas en una misma embarcación.

Poco pero llega

Según los lancheros aunque poco pero está llegando el turista nacional sobre todo los fines de semana. Se lleva un rol entre los guías de turistas con el fin de evitar conflictos y se turnen pues a diario se sortea el orden en que salen las embarcaciones.

Lo que hoy en día les preocupa a las cooperativas turísticas son las condiciones de los muelles de madera pues no en una si no en varias ocasiones el gobernador se ha comprometido en rehacerlas y hasta ahora no hay respuesta.

Incluso recordaron que en una ocasión llegó hasta el parador turístico donde abordan a los visitantes antes de salir a la mar y por poco se cae cuando se pasó a tropezar en el muelle.

Según los ribereños en esa ocasión les dijo que son flojos sin embargo dicen que no es que sean flojos sino que la situación con la pandemia es crítica pues “no sale ni para la papa”; están al día, los cruces a la playa o recorridos no salen todos los días.

Por el momento solo siete lanchas pueden pegar en el muelle cuando son en total 20, y la mitad de la estructura se terminó de caer con los últimos fenómenos naturales.— WENDY UCÁN CHAN