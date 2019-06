No les pagan la quincena

No hay dinero en Tixkokob por un laudo, argumento

TIXKOKOB.— Poco más de 400 empleados municipales se quedaron sin cobrar el sueldo de la quincena que concluyó ayer porque supuestamente no hay dinero en el Ayuntamiento por el embargo de una de sus cuentas para el pago de un laudo de ex trabajadores.

Los empleados inconformes, que declinaron identificarse por temor a represalias, afirman que esta es la segunda ocasión que el gobierno municipal no cumple con el pago de la quincena de los trabajadores en esta administración municipal, alegando también la falta de dinero.

La desesperación de los empleados es tal, que le hicieron reclamaciones al tesorero municipal, Luis Ojeda Chim, que en respuesta en forma déspota les dijo que no hay dinero y que el que quiera va a cobrar hasta el próximo lunes.

“No da la cara”

los inconformes aseveraron que el alcalde Erick Quijano no da la cara, al grado de que no se presenta al Palacio Municipal para evitar pasar un mal momento con los reclamos porque los empleados con sus familias no tienen recursos que comer y no cuentan con los recursos económicos como los regidores.

—Como empleados pasaremos un mal fin de semana sin dinero, sobre todo ante la festividad del Día del Padre, que es una fecha que se tiene para convivir con el jefe de la familia, que esta vez la verán difícil —apuntaron

Nadie cobró.

Los quejosos indicaron que ningún empleado realizó el cobro de su quincena el día de ayer, pero son pocos los que se atreven a alzar la voz para denunciarlo, tal vez porque tienen el temor de perder su trabajo.

Por ello, de forma pública, piden al alcalde Erick Quijano que les dé la cara y pague la quincena a los empleados que han cumplido con el trabajo que les asignaron durante los días para laborar.— MAURICIO CAN TEC

