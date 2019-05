No les presentan un plan turístico

Piden la fecha y detalles de la obra para el malecón

PROGRESO.— Vendedores y prestadores de servicios dijeron ayer martes que no conocen el proyecto de mejoras u obras que se harán en el malecón de este puerto.

Afirmaron que solo les han dicho que lo remozarán, pero las autoridades municipales no informan del proyecto, ni avisan cuando hay cierre de esa zona turística.

Varios prestadores de servicios comentaron que han escuchado y les han comentado que hay planes para remozar el malecón, pero que no conocen los proyectos, ignoran qué trabajos se harán y cuándo van a comenzar.

Freddy Cetz, quien tiene un puesto de artesanías en el área peatonal del malecón, señaló que todos los prestadores de servicios del malecón no conocen los proyectos del remozamiento porque el Ayuntamiento aún no se los presenta.

“Hemos escuchado por terceras personas que van a remodelar el malecón y que nos van a reubicar, pero no sabemos cuándo ni a dónde nos van a pasar; no nos toman en cuenta ni cuando cierran el malecón, no nos avisan del cierre y eso nos causa problemas”, abundó.

Dijo que el Ayuntamiento cierra el malecón los días y la hora que decida, “a veces colocan puestos de venta de cervezas y tenemos que movernos porque nos tapan”.

Informó que paga $400 mensuales por el puesto que instala todos los días en el malecón, de 7 a.m. a 6 p.m.

La mayoría de los puesteros así lo hace y considera que les deben presentar el proyecto de remozamiento para que lo conozcan y puedan opinar y, en su caso, apoyarlo.— G.T.V.