No les renuevan los contratos

Extrabajadores del San Carlos realizan protesta

TIZIMÍN.— Un grupo de extrabajadores del hospital San Carlos se manifestaron con pancartas, por supuestos despidos injustificados, ante la nueva dirección que encabeza la doctora Rosaura Margarita Díaz Basilio.

Los quejosos se presentaron en la inauguración de la Expo Feria la noche de anteayer miércoles, con carteles pidieron que sean reinstalados a sus puestos.

El grupo de aproximadamente 10 trabajadores tuvo un encuentro con el diputado Jesús Vidal Peniche, a quien le manifestaron su problema y le dijeron que llevan de 5 a 10 años de servicio y la actual directora los despidió.

Aseguraron que hay quienes tienen de 2 a 3 meses de servicio y no los retiraron de sus puestos.

El funcionario estatal les pidió un oficio, mismo que firmaron uno por uno, para ver cómo ayudarlos.

En breve entrevista, los extrabajarores señalaron que ni el 15 y 30 de diciembre les dieron nómina para firmal y extrañamente anteayer miércoles por la mañana al presentarse a laborar les dijeron que no tenían trabajo porque no les renovarían su contrato.

Al evento asistió la doctora Rosaura Díaz, a quien se le entrevistó y comentó que no es un despido, “son finalizaciones de contrato”.

“No es renovación”

“Los contratos son de 6 meses, es no renovación en base a productividad o personal mejor capacitado en el área”, dijo, dijo.

Incluso señaló que podría haber nuevo personal pues esa es la idea.

“En el tiempo que llevamos en la direcciones he estado haciendo un diagnóstico y definitivamente requerimos de mayor contratación y será el recurso humano que tiene mejor potencial en cuestión de trabajo y que no haya tanto ausentismo por que recae en la atención del paciente”.

En cuanto a la queja por aguinaldos incompletos dijo que no estaba enterada, “los aguinaldos hasta donde yo sé están pagados”.

Por otro lado, en redes sociales circula una carta donde una extrabajadora le manifiesta al presidente Andrés Manuel Lopez Obrador lo siguiente:

“Presidente de México, un verdadero orgullo poder llamarlo así, primero que nada permítame presentarme, mi nombre es Yasaira Y. Medrano H., nacida en la localidad de Sucilá, soy licenciada en Enfermería y cuento con título y cédula profesionales. Tomé el atrevimiento de intentar contactarme con usted para exponerle: he laborado y desempeñado como enfermera por 4 años y 3 meses, para ser exactos, en el Hospital General San Carlos, en la ciudad de Tizimín, Yucatán, perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria No.2, sin contar el haber realizado en dicha unidad un año de servicio social.

“Sin embargo, el día de hoy (por el miércoles), llegué a mi jornada laboral como de costumbre, con la eventualidad de que he sido despedida y sin justificación alguna. Le externo, que me considero humilde, responsable y comprometida con mi trabajo y profesión, nunca he tenido queja alguna, nunca he faltado al contrario, siempre he estado a disposición de los servicios, de los requerimientos de la unidad. Se me hace realmente injusto, tener esa esperanza que usted nos dio, de ser formalizados y antes que suceda, se nos arrebate esa oportunidad por una nueva administración y se les otorgue a sus simpatizantes.

Pide justicia

“Tengo fe en usted, sé que los mexicanos no nos equivocamos a luchar junto con usted, solo le pido justicia, que no se olvide de nosotros. Por mi parte, al ser de contrato en esta secretaría, era y es como pertenecer a la clase más baja, no tener voz ni voto, es no tener derecho a recibir nada, solo aportar; manteniendo la esperanza de que un día todo cambie, para bien, pero ahora me siento exiliada. Solo le pido con todo el corazón, fe y esperanza, no ser ignorada, como siempre y durante todo este tiempo ha sido”, concluye el escrito publicado con la cuenta de correo yasa_694@hotmail.com.— W.A.U.C.