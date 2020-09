No levantan las ventas

No hubo compra de uniformes este año, lamentan

VALLADOLID.— Empresarios del centro comercial dicen que a seis meses de la contingencia sanitaria sus ventas no levantan, pues aunque se ve mucha gente en las calles, ellos no registran el movimiento comercial deseado, por lo que manifestaron su preocupación por la situación que viven.

Pedro Uicab, uno de los pequeños empresarios ubicados en el mercado de artesanías, manifestó que en ese lugar casi no entra la gente, son escasas las personas que llegan, pero luego de pasear de un lado a otro no compran.

Esa situación que están viviendo, detalló, es porque los clientes que llegan de otras partes no entran a la ciudad porque las autoridades municipales no se los permiten, y los habitantes locales quizá no lo hacen porque no tienen dinero para comprar productos no esenciales.

Pasean, no compran

A lo largo de la calle 39 desde la 40 hasta la 46 del corazón del centro comercial se pudo observar a la gente caminando de un lado a otro, pero no compran, por lo tanto la situación económica se mantiene difícil.

José Luis Vivas Cosgaya, empresario que se dedica a la venta de ropa para caballero, comentó que sus ventas son muy bajas, comparadas a una temporada normal, ya que la gente no está comprando casi nada relacionado con el vestir.

Recordó que el año pasado en esta temporada y durante los meses de julio y agosto las ventas eran buenas, debido a que la mayoría de las familias compraron los uniformes de sus hijos. Lo mismo pasaba en el área de calzado.

Clases en línea

Sin embargo, ahora que las clases son en línea, no compraron ropa y mucho menos uniformes, de modo que la situación no mejora. Mientras tanto siguen solventando el pago de sus empleados, pues ellos y sus familias tienen que comer.

Dijo que son escasas las personas que entran al negocio y compran alguna playera para sus hijos, pues en realidad, hasta sus mismos clientes les han argumentado que por ahora no es prioridad para ellos comprar ropa, así que mejor compran alimentos en esta crisis que se está viviendo.

Comentó que espera que en los próximos días, conforme se abran otros servicios en la ciudad, la situación mejore, porque eso implicará que otras empresas abrirán sus puertas y habrá más empleos y por lo tanto efectivo para poder comprar otras cosas.— Juan Antonio Osorio Osorno