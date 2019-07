No llega plan de bacheo

Calles de Izamal con huecos afecta a los conductores

IZAMAL.— Los baches en esta ciudad están a la orden del día, ya que varios sectores y colonias de la cabecera municipal tienen gran cantidad de hoyancos, incluso ya no queda nada de la calle pavimentada en buen estado.

En algunas colonias aún no llega el programa de bacheo que implementa la Comuna en sitios de mayor circulación de ciudadanos y turistas.

Las calles de las colonias de la periferia se vuelven un peligro para los peatones y conductores.

“Está muy mala la calle, como por aquí no pasan turistas, solo en el pueblo, no llega el plan de bacheo que el Ayuntamiento realiza; deben aprovechar que no hay lluvias para mandar taparlas o raspar la calle para hacer otra, pareciera que están esperando que caigan las lluvias para que pasen a bachear, luego lo hacen por quedar bien y mal hecho”, destacó Gloria Trujeque.

“Es sencillo el problema, que raspen la calle, hagan otra porque solo con remedios no se hace nada, se gasta más dinero en tapar en vez de repavimentar, pero creo el alcalde Fermín Sosa Lugo no tiene buenos asesores, pues nadie le dice nada para no quedar mal y perder la chamba; que den su vuelta por las calles, las colonias”, dijo Miguel Chel.

“Tapan donde pasa más gente y el pueblo que se friegue, piensan que nadie puede hablar por temor a que cuando vayan a Palacio les nieguen el apoyo, ojalá el presidente municipal sepa que hay calles malas, ya pasaron los funcionarios y empleados a la campaña de nebulización y cacharros hace una semana y no creo que no hayan visto los baches”, indicó Santiago Canché.

Algunas de las calles que están en malas condiciones son la calle 31-A entre 20 y 18, la 20 entre 31-A y 33, la 23 entre 22 y 24, y la 36 entre 25 y 27.— J.C.P.K.