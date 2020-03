No llegan a su destino

Llanto en Tekax de motociclistas tras un accidente

TEKAX.— La motociclista Irma Yolanda Kantún Dzul, de 36 años de edad, estaba a punto de entrar a un centro comercial, cuando otro motociclista, un joven de 22 años, la chocó por alcance.

El accidente se registró ayer, cerca de las 2 de la tarde, en la calle 55 entre 42 y 44.

Ambos guiadores derraparon, pero la mujer se llevó la peor parte. Irma Kantún no dejaba de quejarse de un fuerte dolor en las piernas y abdomen.

Por su parte, Luis Fernando Sosa May no pudo contener el llanto, porque no pudo llegar a buscar a su esposa, quien lo esperaba.

De acuerdo con testigos, ambos motociclistas llevaban el mismo sentido, de Oriente a Poniente, sobre la calle 55, pero a la altura de una conocida tienda, la mujer, quien manejaba una moto Italika 150 cc, color verde, intentó doblar a su derecha para entrar al estacionamiento de una tienda, pero Sosa May, a bordo de una moto semiautomática de la misma marca, 125 cc, color azul, no respetó su distancia y chocó por alcance.

Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a la mujer al Centro de Salud.

Vuelca con pasajeros

También ayer, el mototaxi que guiaba Francisco Javier Chan Xool, de 52 años de edad, tuvo una falla mecánica al “amarrarse” una de las llantas.

El conductor perdió el control de la unidad en una curva y volcó tirando a sus pasajeros al suelo.

El más afectado fue el mototaxista, quien sufrió heridas en la tibia y peroné izquierdos, por lo que tuvo que ser trasladado el Centro de Salud.

Los pasajeros no esperaron a ser atendidos por los paramédicos y se fueron por su propia cuenta.

El percance se registró ayer sábado, cerca de las 8 de la mañana, en la calle 51 con 72, de la colonia San Francisco.

De acuerdo con lo que se averiguó, Chan Xool circulaba sobre la calle 51, de Poniente a Oriente.

Al llegar sobre la calle 72, tuvo una falla el mototaxi: se “amarró” el eje de una de las llantas y el transportista perdió el control y volcó la unidad, tirando a los pasajeros. Policías municipales tomaron conocimiento del hecho.— JULIO CÉSAR CAAMAL CUY

