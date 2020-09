''No me he ido del PRI'', dice exalcalde Daniel Zacarías

Daniel Zacarías: Aspiro a un cargo en mi partido

Daniel Zacarías Martínez, exalcalde de Progreso, dijo ayer que se ha reunido al menos en cinco ocasiones con Harry Rodríguez Botello Fierro, presidente estatal del PVEM, para hablar sobre irse a ese partido, pero aún no ha renunciado al PRI.

“He estado fuera de la política en los últimos seis años y sí me reuní con Harry del PVEM, también con otros partidos que me han invitado, pero sigo dentro del PRI, no he tomado ninguna determinación, solo la de querer seguir sirviendo a mi estado”, declaró.

Rodríguez Botello Fierro también confirmó que se ha reunido varias veces con el priista progreseño, quien no solo le ha manifestado su interés de abandonar el PRI y sumarse al PVEM, sino que le pidió una reunión con los dirigentes nacionales del partido ecologista, y ya habían hablado de algunos movimientos que harían juntos contra el tricolor.

Días atrás publicamos que continúa la deserción de cuadros del PRI en Yucatán para sumarse al PVEM, ahora fueron hijos de familias consideradas priistas de “hueso colorado”, concretamente Jorge Sobrino Sierra y Daniel Zacarías Martínez, quienes incluso han ocupado cargos de elección popular por el PRI.

El exalcalde progreseño se comunicó telefónicamente para pedir se precise que aún no renuncia al PRI. Admitió que se reunió varias veces con el líder estatal del PVEM, quien lo ha invitado a sumarse a ese partido, hasta hablaron de una reunión con sus dirigentes nacionales, pero no se decide y más bien “me encantaría volver a servir a mi estado, con mi mismo partido”.

Cuando se le preguntó si estaba pensando en salirse del PRI, después de una pausa de varios segundos, en los cuales dijo que pensaba la respuesta, expresó: “No me he ido del PRI, no opero para el Verde, y aspiro a un cargo popular en mi partido”, “agradezco, es un honor que me mencione el PVEM, pero solo estamos en pláticas, no hay nada firme”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA