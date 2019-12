Solitaria travesía con figura de 1.50 metros a cuestas

TEKAX.— Cientos de antorchistas guadalupanos llegaron a esta ciudad de paso rumbo a su lugar de origen para cumplir un año más de promesa a la Virgen de Guadalupe.

Como informamos en nota aparte, a su paso por las calles de esta ciudad los peregrinos recibieron el apoyo alimenticio de algunas familias.

Jóvenes guadalupanos se toman un descanso en Tekax, antes de retomar el viaje a su comunidad de origen Juan José Bojórquez, con una Virgen que mide casi 1.50 m

Juan José Bojórquez, originario de José María Morelos, Quintana Roo, relató la experiencia que tuvo durante su recorrido, tras visitar la Basílica de Guadalupe.

“Gracias a las tantas bendiciones que he recibido me decidí a cumplir mi promesa a la Virgen, y el 3 de noviembre salí de José María Morelos; fui solo a bordo de mi bicicleta. No me importó pasar tantas tempestades”, comentó.

“Después de pedalear 1,445 kilómetros y luego de 14 días arribé a la Basílica el 17 de noviembre. Es algo hermoso conocer la casa de la Virgen.

“Descansé tres días, compré mi Virgen (escultura), que mide casi 1.50 metros y el día 20 cargué la imagen y comencé mi retorno. Hubo lluvia, frío, mucho calor, pero mi fe es más grande que todo eso, claro que tenía cobijas y chamarras con las que me cubría…

“La llanta de mi bicicleta se pinchó en varias ocasiones, pero la reparaba con el apoyo de otros antorchistas.

“Fue una experiencia maravillosa. Gracias a Dios y a la Virgen que me protegieron todo el camino”.

Llegada inminente

A punto de llegar a su destino, José Bojórquez dijo que esperaba arribar a tiempo a su comunidad para asistir a la misa, anoche, y después a las Mañanitas. “Si el próximo año vivimos volveré a cumplir mi promesa”.

Como José Bojórquez, ayer por la mañana, varios peregrinos estuvieron de paso por esta ciudad, como un grupo de Tahdziú cuyos integrantes, liderados por Justino Rivero Chuc, regresaban a ese municipio luego de estar en Chuiná, Campeche, y, según dijeron, desde hace 15 años realizan la travesía para cumplir su compromiso con la Virgen.— Arnulfo Peraza Rodríguez

