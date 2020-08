''No me mostraron el reglamento'', afirma el contador Álvarez Cuevas

PROGRESO.- Después de ser apercibido, detenido y llevado a la comandancia de policía por tirar unas bolsas de basura en botes basureros en la plaza principal de Progreso, el contador público Francisco José Álvarez Cuevas declaró al Diario que “en los botes y tambores no hay ningún letrero que indique que no se pueden depositar bolsas con basura”.

-El oficial de la Policía Municipal que se acercó no pudo mostrarme el reglamento donde se sustenta de manera legal esa prohibición; dijo que no lo tenía y que estaba en el bando de Buen Gobierno -explica el inculpado, alto funcionario de Grupo Megamedia.

Debido a que el módulo de basura ubicado en la cuchilla del entronque de la carretera Chicxulub-Uaymitún fue cerrado y no hay un lugar para depositar bolsas con desperdicios, Álvarez Cuevas se trasladó a esta ciudad y depositó dos bolsas en unos tambos de basura ubicados en la plaza principal, para no tirarlas en la vía pública y contaminar el medio ambiente. Como hemos informado a lo largo del día, oficiales de la policía municipal que lo vieron, sin poder demostrar con sustento legal que está prohibido depositar bolsas con basura en los tambores y basureros instalados en el parque, lo detuvieron y trasladaron en la cama de una camioneta oficial a la comandancia policíaca.

En la entrevista con el Diario, Álvarez Cuevas, ex presidente en Yucatán del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) y director de Administración y Finanzas de Grupo Megamedia, explicó que esta mañana, a las 11:15, a bordo de su automóvil y acompañado de su esposa llegó al módulo de basura de Chicxulub Puerto, pero se encontró con que estaba cerrado, ya no está en servicio y no había un lugar para dejar dos bolsas con basura. Para no arrojarlas en la vía pública y no contaminar el medio ambiente, se trasladó hasta esta ciudad y al llegar al parque vio tambores blancos y otros basureros metálicos que estaban vacíos, así que estacionó y descendió con las dos bolsas de basura y las colocó en uno de los tambos.

Los tambores y basureros metálicos se encuentran en el parque frente el Palacio Municipal. Un oficial de la policía se acercó y le dijo que estaba prohibido depositar basura en esos tambores, lo que ameritaba una sanción. Ante esto, el ciudadano le pidió al agente mostrarle el reglamento e indicarle dónde dice que no se puede depositar basura en esos tambores, pero el oficial le dijo no tenerlo.

-Quiero respetar la ley, pero la ley no me dice que no puedo tirar basura en esos basureros, me dicen que el reglamento lo prohíbe, pero no me lo muestran y tampoco me dicen qué artículos y de qué ley señaló –argumentó Álvarez Cuevas.

Al lugar llegaron antimotines y todo fue grabado por el contador Álvarez. Su esposa grabó cuando subió a una patrulla de manera voluntaria y lo llevaron detenido a la comandancia policíaca.

Álvarez Cuevas señaló que fue tratado de manera amable por los policías, pero que les falta capacitación. También comentó que él se comportó de manera tranquila al pedir que le demostraran por qué no se pueden usar los tambores del parque para depositar bolsas con basura.- GABINO TZEC VALLE