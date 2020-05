No pasan si no son locales

Son más duras las medidas en filtros de Valladolid

VALLADOLID.— Cada vez son más personas de Quintana Roo que intentan entrar a la ciudad, pero al ser detectadas por agentes de la Policía Municipal asignados a los retenes de control en los accesos, se les pide que regresen por donde vinieron, ya que no se está permitiendo el acceso de gente foránea.

Policías municipales asignados a los filtros de control informaron que ya son varias personas que intentan entrar a la ciudad, pero no se les permite, pues la orden que tienen es que no debe pasar nadie que no sea de esta ciudad, incluso al llegar se les pide su identificación, y si no son de Valladolid se les explican las razones por las que no pueden pasar.

Para prevenir o frenar los contagios del coronavirus (Covid-19) el Ayuntamiento mandó cerrar los accesos, no solo en las carreteras federales, sino también en las estatales como la que viene de Tinum, otros caminos por donde se podía pasar como una calle que conduce a la colonia Zaciabil, la carretera a Yalcón, Kanxoc, por donde se puede llegar a través del periférico.

En el acceso que está por el camino a Chichimila hay una calle que lleva a una cuchilla y sale en la calle 40 del barrio de San Juan que también fue cerrada, incluso se bloqueó con material de construcción un camino de terracería que entra por el periférico al basurero y de ahí sale en la calle 53 del barrio de Sisal y luego fácil se llega a la ciudad.

Los uniformados informaron que varias personas que tienen familia en esta ciudad han hecho el intento de entrar, pero sus identificaciones son de varios puntos de Quintana Roo, y por ello se les explica la situación y se les pide que retornen a esos lugares.

Ayer por ejemplo una familia de Nuevo Xcan, Quintana Roo llegó, intentó entrar con el mismo argumento. Hubo un momento en que los integrantes se resistían a las medidas, pero luego de reflexionar dieron la vuelta y emprendieron el regreso.

Los agentes comentaron que ante la situación de contingencia que se está viviendo, la orden es clara: no pasa nadie que no sea de esta ciudad y que lo demuestre con su credencial del INE, y aunque hay quienes se molestan al final lo entienden, según dijeron.

Por las explicaciones que dan de la situación es que se forman las filas de autos, lo que atrasa el proceso de verificación, detallaron los policías.

Todos los conductores deberán entender la situación y los momentos que se está viviendo a consecuencia del Covid-19, puntualizaron.— Juan Antonio Osorio