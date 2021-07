No podrán exportar pulpo

Ven grave riesgo por 8 plantas aún no recertificadas

PROGRESO.— A 24 días que se inicie la temporada de captura de pulpo, la delegación de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca) en Yucatán advirtió ayer miércoles que la pulpeada está en grave riesgo, porque ocho de las 19 congeladoras que exportan el molusco aún no reciben la certificación que cada año renueva la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

En Yucatán hay 19 plantas que exportan pulpo a países de Asia, Europa y Sudamérica; en una temporada mueven poco más de 5,000 toneladas del molusco, dijo Enrique Sánchez Sánchez, delegado de la Canaipesca.

Pero, agregó, ante la negativa de la Cofrepris de refrendar la certificación sanitaria para exportar, la temporada pulpera está en grave riesgo en Yucatán.

Afirmó que sin la certificación sanitaria, las ocho congeladoras no podrán exportar y por tanto podrían no comprar pulpo (al pescador) porque ellas no podrán venderlo (al extranjero).

Todo eso, agregó, podría ocasionar una debacle en los precios del kilo del molusco y el más perjudicado será el pescador, quien tiene cifrada su esperanza de recuperación económica en la temporada pulpera, que se inicia el 1 de agosto.

Trámite anual

Sánchez Sánchez informó que la certificación sanitaria es anual y a ocho no se les otorgó la prórroga.

Narró que debido a la pandemia del Covid-19 no se recertificó a todas las 19 congeladoras exportadoras.

Expresó que la Canainpesca lleva meses gestionando ante la Cofepris que recertifique a las ocho, pero los mandos encargados parecen no entender que es urgente y necesario, porque se trata de una temporada de captura de la que dependen miles de pescadores de la entidad.

Sánchez Sánchez dijo que en la Cofepris hay cambios, pero ya se reunieron con Alejandro Svarch Pérez, quien desde febrero es comisionado de la dependencia, y le explicaron que ocho congeladoras necesitan la certificación sanitaria para exportar pulpo, el funcionario mostró disponibilidad para extender la prórroga de las certificaciones, pero resulta que los directores de las áreas operativas son los que no entienden que es urgente y necesario, negativa es lo único que han mostrado.— Gabino Tzec Valle