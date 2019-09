No quieren más granjas

Exedil cree que hay pretensiones para Tixméuac

MÉRIDA.— Hay inconformidad en Tixméuac contra una productora y distribuidora de carne porcina que presuntamente pretende instalar cuatro granjas porcícolas a sus alrededores, donde les ofrecerían pocos empleos y traería graves riesgos de contaminación del manto freático, dijo ayer Edilberto Rodríguez López, ex alcalde de esa población.

“Pediría al gobierno del Estado que haga una consulta ciudadana en el pueblo, que se le pregunte a los habitantes de Tixméuac si de verdad están de acuerdo en que se instalen esas granjas, y si la mayoría lo está pues que se haga, pero si no les parece, entonces que no se permita que se instalen”, puntualizó.

El ex alcalde perredista señaló que ya hay tres granjas porcícolas de esa empresa en esa zona, una cerca de Tekax, otra en Xaya y la tercera cerca de Sabacché, y por esas experiencias se sabe que para empezar generan muy pocos empleos y sí ocasionan graves problemas de contaminación al manto freático, y junto con eso riesgos a la salud.

Entrevistado en el Congreso del Estado, donde acudió a pedir el apoyo del diputado del PRD Alejandro Cuevas Mena por este caso, el ex alcalde añadió que “además donde quieren instalar las cuatro granjas dejarían al pueblo en medio de esas instalaciones, y hará que la población tenga que soportar siempre la pestilencia de las granjas”.

Rodríguez López comentó que igual se le hace muy sospechoso que desde hace aproximadamente un año la empresa Kekén ofrece servicios médicos gratuitos a la población, pero después de cada consulta les hacen firmar un papel de agradecimiento, el cual teme “pueda ser usado con otros fines más adelante”.

Otras situaciones sospechosas que citó el ex concejal, es que en las granjas que se instalan no aparece un propietario del lugar, siempre ponen a los trabajadores como socios de las granjas, aunque en la realidad no sea cierto.

“Son muchas cosas por las que la población no quiere que se instalen esas granjas; ya antes también Raúl Uluac, jefe de la policía municipal ha manifestado que gran parte de la población no está de acuerdo con que pongan más granjas”, manifestó.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA