No quieren puestos en el parque central de Izamal

Ven obra como la oportunidad para mover un tianguis

IZAMAL.— Vecinos de la ciudad expresaron su beneplácito por el remozamiento del parque principal Crescencio Carrillo y Ancona, remozado hace menos de 15 años.

Algunos opinaron que esta obra es una oportunidad para que el alcalde Fermín Sosa Lugo reubique los puestos de artesanías y así desaloje el pasillo con los bustos de los hombres ilustres de Izamal.

En el parque, esta semana se reanudaron las labores con maquinaria pesada.

“Nadie está contra una obra que beneficia a los izamaleños, el pasillo de los hombres ilustres se ve libre de puestos de metal que para unos es de artesanos y para otros es un tianguis; se ve bonito así, libre de cables y metales; creo que es la oportunidad del presidente de salir bien del Ayuntamiento, para poner orden al desorden que ellos mismos han permitido”, dijo Juan Acosta.

Marcela Euán coincidió: “Va a quedar bonito el parque; no hay que juzgar antes que se termine la obra.

“Se necesitaba mejorar la imagen del parque para estar al nivel de un verdadero Pueblo Mágico, yo estoy a favor de un nuevo parque en el centro de Izamal”, agregó.

Dalia García, a su vez, dijo que “sin el tianguis está mejor el parque; ahí encuentras bebidas alcohólicas, chanclas, pulseras, ropa casual, hay de todo, solo falta que vendan frutas y verduras.

“Se tiene que poner orden, quienes son artesanos y quienes no, hay hasta quienes rentan su local. Hay artesanos, pero no todos lo son, son comerciantes.

“Si Fermín Sosa no pone orden, el otro que viene (por el alcalde electo, Warnel May Escobar) no lo va hacer, aunque dijo que Izamal requiere un nuevo impulso”, indicó.

En el parque, la Comuna aún no reinstala la placa del busto de Crescencio Carrillo, la cual desapareció desde marzo de 2020.

A dos meses y medio de que el 31 de agosto finalice el gobierno de Sosa Lugo, tampoco se informa si las bancas de ese parque están en una bodega o desaparecieron.

Más bienes “perdidos”

Asimismo, desde enero pasado desaparecieron el busto de Emiliano Zapata que estaba en el parque de la colonia homónima del oriente de la ciudad, y el busto de Ricardo López Méndez que estaba en Palacio.

Estos hechos recuerdan el caso del escudo de armas de la ciudad que desapareció al acabar el Ayuntamiento 2015-2018, de May Escobar. Tras publicarse el caso en el Diario, el extesorero municipal Yassir Karim Burgos Correa lo devolvió en una bolsa negra a la medianoche del 20 de septiembre de 2018 en Palacio.

Otros patrimonios aún no devueltos son los premios que Izamal recibió como Pueblo Mágico en 2018. A pesar de que se sabe que May Escobar los tiene en su casa, Sosa Lugo no hizo algo para recuperarlos.— José Candelario Pech Ku