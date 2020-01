No respaldan el “paro”

Solo en Ticul se expresa apoyo a la Jurisdicción 1

El llamado a realizar el plantón de brazos caídos en instituciones de salud en apoyo a la Jurisdicción Sanitaria número 1, con sede en Mérida, no recibió eco en la mayoría de los Centros de Salud del sur del Estado.

En Tekax, trabajadores del Centro de Salud pertenecientes a la Jurisdicción Sanitaria número 3 no se solidarizaron con el paro.

La líder sindical de esa ciudad, Dulce Pérez Navarrete, dijo que decidieron no realizar plantón de brazos caídos ni a tomar foto de los empleados en la puerta del nosocomio en apoyo a sus compañeros de la Jurisdicción Sanitaria 1.

Los trabajadores de la Jurisdicción número 1 —con sede en Mérida— se manifestaron pacíficamente contra el secretario general del Sindicato de Servicios de Salud de Yucatán, Eulogio Piña Briceño, ya que no está realizando su función como tal ni defiende los derechos del trabajador de base ya que éstos pidieron su apoyo a sus demás compañeros de las diferentes jurisdicciones, pero en esta ciudad no hubo tal respaldo.

Supuestamente los trabajadores de base tanto doctores, enfermeras, administrativos y demás personal, como muestra de apoyo a sus compañeros debieron salir a la puerta del hospital para tomarse la foto y realizar plantón de brazos caídos en muestra de solidaridad a sus compañeros, quienes repudian las acciones del líder sindical Eulogio Piña Briceño, esto sin afectar a los pacientes, pero según varios de los trabajadores, la líder sindical Pérez Navarrete, quien debía convocar al acto “no se tomó la molestia de hacerlo”.

De lo que sí se quejaron también fue de la administradora del hospital, Martha Ortegón Parra, quien trata de manera prepotente a los empleados de ese lugar.

Entre las quejas que los trabajadores e4stá que Martha Ortegón no defiende el pago puntual del retroactivo, los “irregulares descuentos” por la parte patronal sin previo aviso y sin explicación del concepto, falta de información por parte del estado y sindicato de las fechas exactas de los diversos pagos que se deben realizar durante el año, la entrega de talones de pago que tiene un mes de atraso.

En Tzucacab, el Centro de Salud trabajó con normalidad y no se veía que fuera a haber paro de labores.

En Peto, a pesar de que se tenía previsto que el personal que trabaja en el Centro de la Salud se sumara a la protesta, eso no ocurrió, pues el nosocomio trabajó de manera normal.

Como en otros municipios, vía redes sociales y Whatsapp se invitó “a todo el personal de los centros de salud, hospitales y jurisdicciones de los Servicios de Salud de Yucatán” a que hagan la protesta.

Sin embargo, el hospital local trabajó ayer de forma normal.

Se averiguo con los trabajadores que no les habían dado indicaciones para que se sumaran a la actividad, por lo que informaron que es probable que lo hagan el lunes.

Indicaron que los que sí se sumaron a la protesta fueron los de la Jurisdicción Sanitaria 1 con sede en Mérida.

En un documento que estuvo circulando se indica que los trabajadores señalan que, en días pasados, el administrador de los Servicios de Salud de Yucatán, Jorge Alberto Peraza Sosa, envió un oficio y un documento cuyo contenido viola las condiciones generales de trabajo.

También se indica que hay un hartazgo por los constantes atropellos que sufren en sus derechos y por las condiciones generales de trabajo que rige a los trabajadores del SSY.

Se quejan por la falta de entrega de uniformes dos veces al año, la falta de pago del estimulo de productividad desde el 2018, violaciones a los derechos de seguridad e higiene en los centros de trabajo, las malas condiciones de los vehículos, los descuentos que les han estado haciendo desde 2019 sin previo aviso y sin alguna explicación, los gastos de camino no tiene un kilometraje específico, así como descuentos por conceptos de créditos hipotecarios, seguros, préstamos y pensiones.

Algunos de los trabajadores señalaron que, si los convocan del sindicato al que pertenecen, se sumarán a las protestas pacíficas.

Donde sí se sumaron a la manifestación fue en Ticul. La protesta comenzó a las 9:30 de la mañana en el Centro de Salud Urbano y de la Jurisdicción Sanitaria 3.

De acuerdo con el líder sindical de los trabajadores, Jorge Rojas Durán, no se trató de un paro laboral, sino de una manifestación.

En charla con el Diario, el médico refirió que no habían recibido indicaciones de realizar alguna acción permanente. “De hecho no fueron todos los trabajadores quienes participaron, ya que no podemos abandonar a la gente que requiere de nuestros servicios en los hospitales”.

Rojas Durán, quien ha sido director del Centro de salud de Tekax y también de Ticul, doctor, señala que entre las peticiones que se hacen en la zona, es que se cumpla con un pago pendiente de productividad a unos 200 trabajadores.

También protestan porque no hay transparencia en cuanto a ciertos manejos y por la falta de uniformes de los trabajadores. “Tenemos un compañero que fue cesado de forma injustificada, según por órdenes de la central en Mérida”.

“Hoy solo fueron 15 minutos en el Centro de Salud y 15 también en la Jurisdicción Sanitaria, pero no se dejaron de dar consultas, ya que no queremos afectar a la gente”, dijo.

Como informamos, esta mañana se convocó en varios municipios del Estado a una manifestación de manera pacífica y de “brazos caídos” a trabajadores de las Jurisdicciones Sanitarias y del sector salud en general, en exigencia para que la SSY cumpla con respetar los contratos laborales de los trabajadores del ramo.

En Mérida, los trabajadores se reunieron con sus líderes sindicales y se dio a conocer que esperarán unos días por la respuesta de las autoridades involucradas, y en caso de que no les resuelvan tomarían instalaciones de la Secretaría de Salud, y no se sabe qué harán en los centros de trabajo.— Arnulfo Peraza Rodríguez / Martín Chac Bacab / Miguel Moo Góngora / Sergio Iván Chi Chi / Nelson Bacab Poot

