No respetan la sana distancia en Tzucacab

Comerciantes de la villa se quejan de clientes tercos

TZUCACAB.— Pequeños comerciantes de este municipio manifestaron que pasan apuros para que los clientes respeten la sana distancia recomendada para prevenir contagios del Covid-19, al no esperar éstos su turno para entrar a comprar.

“Nos ponen en apuros porque hay personas tercas a las que tenemos que presionar para que se separen uno del otro y muchos terminan por no obedecer”, dijo uno de los comerciantes del centro.

Por su parte, el director de la Policía Municipal, Marcos Basto Caamal, aseguró que los elementos de la corporación cumplen su labor ante la contingencia, pero hay muchas personas que no colaboran, incluso “a muchos no se les ha dejado pasar el filtro sanitario porque no son de aquí”.

“También en los comercios muchos son tercos y no respetan su sana distancia y los vendedores no ofrecen el servicio a domicilio para prevenir que se amontonen los clientes y rompan la sana distancia”, agregó.

Comentó que ayer viernes en una pescadería se vio aglomeración y los uniformados verificaron este reporte, y así hay muchos locales de comida que no ofrecen el servicio a domicilio o no controlan la sana distancia.

“La Policía está haciendo la labor, pero hay muchos que son tercos y no siguen las recomendaciones”, dijo.

Para disminuir la propagación del Covid-19, el IMSS promueve medidas de sana distancia. La distancia entre una persona y otra deberá de ser de 1.5 metros.— M.C.B.

