No responde CFE

Ejidatarios de Popolnah harán otra protesta

TIZIMÍN.— Ejidatarios de Popolnah advierten que harán otro plantón este viernes por la millonaria suma que afirman les adeuda la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Como publicamos anteayer miércoles, un grupo de más de 100 campesinos se manifestó con carteles para exigir el pago de una indemnización a la CFE por el derecho de paso de una torres y líneas de transmisión dentro del ejido desde hace 44 años.

Los manifestantes aseguraron que en todo ese tiempo no se les ha pagado renta alguna y de acuerdo con el artículo 93 de la ley agraria se le debería pagar una indemnización al ejido si pasan líneas de conducción de energía en sus terrenos.

Al respecto se buscó la confirmación del caso o desmentido con personal de comunicación social de la Comisión Federal de Electricidad, pero hasta ayer no había emitido respuesta alguna.

El comisario César Cauich Chay indicó que personal de la empresa se comunicó con ellos y dijo que les mandarían a los técnicos para verificar si en realidad están las torres dentro del ejido.

Cauich Chay incluso señaló que se convocó a una asamblea el mismo martes, que concluyó cerca de la medianoche y se acordó realizar otra manifestación.

César Cauich detalló que para la próxima protesta se convocó a todos los ejidatarios y se espera que participen más de 300 pues “es un tema que a todos les interesa”.

Por otra parte declaró que después de la publicación del millonario adeudo de la CFE varios abogados se han comunicado con ellos para ofrecerles sus servicios.

El líder ejidal comentó que hay un bufete de abogados que les dijo que le han ganado varios casos a la empresa y que “pueden conseguir mucho” si se asesoran bien legalmente.

En la primera protesta, Cauich Chay manifestó que han pasado varios años y la CFE ni un peso ha pagado por derecho de paso, cuando saben que dentro de la comunidad aporta 8 pesos por metro cuadrado por las torres que hay.

“Entonces, imagínense cuánto se le debe al ejido por los 160 mil metros cuadrados que tienen ocupado”, dijo.

De acuerdo con un cálculo que hicieron con base en los $8 que se pagan dentro del municipio, estimaron que son más de 500 millones de pesos los que les adeuda la CFE, pero están dispuestos a llegar a un acuerdo y firmar un convenio de expropiación de 300 millones de pesos.— WENDY UCÁN CHAN

Comisión Federal de Electricidad “Malapaga”

En Progreso a la CFE también se le demanda un pago por derecho de Zona Federal Marítimo Terrestre

Ultimátum

En diciembre del año pasado, el gobierno de la comunidad porteña le fijó un ultimátum a la empresa o la embargaría, a lo que ésta dijo que sí pagaría los $1.225,282.71 de derecho de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) de 2018.

No paga y se ampara

Pese al ofrecimiento de pago, en enero de este año se supo que la CFE no solo no pagó los derechos de Zofemat, sino que promovió un juicio para que no pague, medida que también impide que el Ayuntamiento pueda llevar al cabo el proceso de embargo como el alcalde Julián Zacarías Curi advirtió en diciembre pasado.