“No se ha hecho todo” para la igualdad jurídica de la mujer en México

La igualdad jurídica de la mujer es un camino que México recorre desde hace 45 años, cuando reconoció ese principio en la Constitución, pero aún no se llega a la meta, indica una especialista en derecho.

Para muchas ciudadanas, el artículo 4 constitucional hoy representa otro reto distinto al que vivieron las mujeres de los años setenta: el de que yo mujer soy igual al hombre jurídicamente hablando, afirma la magistrada estatal Adda Cámara Vallejos.

En entrevista, la jurista habla de lo que ya se avanzó en la igualdad jurídica de la mujer y el hombre y los retos pendientes en ese ámbito.

México apenas tiene 45 años de haber reconocido que “el varón y la mujer son iguales ante la ley” en el artículo 4 de la Constitución, que reformó el 14 de noviembre de 1974, 153 años después que se consumó la independencia del país.

“A raíz de la reforma del artículo 4 se tuvieron que cambiar diferentes leyes para homologarlas a este principio constitucional que garantiza que el hombre y la mujer son iguales”, recuerda la magistrada.

“Las primeras leyes impactadas fueron las laborales porque la mujer no ganaba igual, tenía horarios nocturnos, condiciones insalubres, embarazadas que no tenían contrato, sobre todo en esas áreas donde la mujer era muy buena para el trabajo pero no se le pagaba en las mismas condiciones, ni tenía las mismas condiciones de seguridad e higiene.

Adda Cámara Vallejos, magistrada del Poder Judicial de Yucatán y doctora en derecho.