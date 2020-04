Joven tekaxeña confía en que su papá se recupere

“Me sentí caer cuando me comunicaron que mi padre salió positivo en sus exámenes de Covid-19, pero gracias a Dios hasta el momento está teniendo mejoría”, expresó Aline Duarte Zúñiga.

En entrevista con este medio, la joven comparte el calvario que vive su familia, luego de enterarse que su padre dio positivo al coronavirus.

Como informamos, anteayer domingo se reportaron dos casos más de contagio en esta ciudad. El alcalde Diego Ávila Romero informó que en la comunidad suman cinco casos confirmados, de los cuales dos han fallecido, por lo que recalcó a la ciudadanía extremar las medidas de prevención y, sobre todo, quedarse en casa.

“Agradezco a toda la gente que nos ha externado su apoyo. Así como mi papá está pasando por estos momento, puede ser otro; hay que hacer conciencia y de verdad quédense en casa”, agregó Aline Duarte.

Aceptó que “es muy difícil” la situación por la que atraviesa su familia.

“No somos gente acomodada, como dijeron en las redes sociales, y no se lo deseo a nadie, son momentos en los que te entra la desesperación”, expresó.

La joven relató que todo comenzó hace nueve días, cuado a su papá se le presentó tos y otros síntomas.

“Lo llevamos a consultar al Issste de esta ciudad. El doctor le diagnosticó un catarro. Dos días más tarde me percaté que a mi padre se le veía mal, no se quería levantar ni comer, por lo que le insistí y lo llevamos al consultorio de Josué Couoh Tzec (exalcalde) y ahí le diagnosticaron bronquitis y le mandaron hacer unos estudios que fueron pagados por la clínica del Issste, pero yo informé del caso al sector salud y le realizaron análisis el jueves pasado, explicó Aline Duarte.

“El sábado me informaron la mala noticia, que mi padre salió positivo a Covid-19. Imagínate, me sentí terrible, casi me caigo. Dios mío, lo pensé por mi familia y por la impotencia de no poder hacer nada. Es horrible...

Aislamiento

“Mi mamá es la que está al pendiente de mi padre, que está aislado al igual que todos nosotros. Ella está cansada, la veo agotada, pero está de pie, fuerte, no descansa.

“Toda mi familia está en aislamiento, hasta mi hijo”, lamentó.

Aline Duarte confía en la pronta recuperación de su padre, quien, afirmó, no ha presentado calentura.

“Sé que es fuerte y se va a recuperar. Cuando le di la noticia a mi papá se puso a llorar”, recordó al borde de las lágrimas.

“Son momentos muy difíciles, no tenemos nada que esconder, como dijeron en las redes sociales, a cualquiera le puede tocar.

“Agradezco a la gente que nos ha estado apoyando con despensas y comida pues no podemos salir y estamos siendo monitoreados por personal de salud.

En medio de las vicisitudes, la joven madre de familia aún tiene aliento para hacer un llamado a la ciudadanía ante la pandemia:

"Por favor, quédense en casa, hay que crear conciencia".