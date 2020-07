Un año sin que le den un apoyo

TIXCACALTUYUB, Yaxcabá.— José Guadalupe Montes Santiago, de 55 años de edad y vecino de la calle 20 con 17 de esta comisaría, pide que la Secretaría de Bienestar le haga llegar el apoyo ($2,550 bimestrales) de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad que solicitó desde hace poco más de un año.

“Perdí la pierna (izquierda) en un accidente y mi vista es nula, desde hace poco más de un año solicité la ayuda y hasta ahora no llega; solo me dicen que en el pago siguiente”, narra el vecino.

“Entonces solo nos están engañando cuando mi esposa va a preguntar.

“Ojalá alguien sepa de este problema porque considero que hay otros que cobran y yo aún no cobro, o me están fastidiando para que no lo cobre; la verdad, ojalá me hagan el favor de publicarlo para que sepan del problema y me puedan ayudar.

“Solo pido que me tomen en cuenta con el apoyo, solo pido que no se olviden de mí, que no se olviden de mi familia, pero no me ilusionen con que en el siguiente pago llegará el mío”, subraya.

Montes Santiago está casado con María del Rosario Xis Mezeta, de unos 62 años de edad, tienen un hijo con una discapacidad, quien sí cobra el apoyo federal, pero él no.— José Candelario Pech Ku

Oficio

María Xix Mezeta, esposa de José Guadalupe Montes Santiago, elabora sillitas de madera y cuadros para las cajas de abejas, a fin de ayudarse en los gastos de la casa.

Casos similares

El jueves 23, vecinos de Izamal se quejaron de que desde 2018 se inscribieron al Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, pero aún no les dan el apoyo de $2,550.