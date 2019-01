No se suman a boicot

Llegan turistas a la ciudad a bordo de varios camiones

VALLADOLID.— Los operadores que no están agremiados a la Asociación Nacional de Agencias de Viajes en Quintana Roo y Yucatán, seguirán acudiendo a las zonas arqueológicas de Chichén Itzé y Ek Balam, incluyendo los del grupo Xcaret, que suman más de 700 turistas por día, en su mayoría extranjeros.

Como publicamos, Rodrigo Escalante Escalante, presidente de la Asociación de Hoteles y Hostales de la ciudad, aseguró que el boicot que anunciaron los operadores turísticos de Quintan Roo afectaría a los prestadores de servicios de esta ciudad, entre ellos hoteleros, restauranteros, artesanos y todo tipo de negocios relacionados con el ramo.

Además, se corre el riesgo de despedir a personal de las empresas ya que no tiene caso tenerlos si no hay gente, incluso recortarán pedidos a sus proveedores, por lo que la situación es difícil.

Ayer martes por la mañana se observó el arribo de autobuses del grupo Xcaret y de otras empresas operadoras, los turistas se bajaron en el parque principal, aunque ya no se vio como en días anteriores la llegada de un gran número de vehículos.

Fuentes confiables señalaron que el grupo Xcaret seguirá trabajando de manera normal, enviando a sus clientes a las zonas arqueológicas de Chichén Itzá y Ek Balam, como lo ha hecho desde hace algunos años.

De acuerdo con datos recabados, grupo Xcaret trae a un promedio de 700 turistas de varias nacionalidades, sobre todo americanos y europeos, que tienen preferencia por la cultura maya.

Se averiguó que en cuanto a los incrementos en los precios que se estarían cobrando en las zonas arqueológicas, el grupo lo absorberá a pesar de que sus paquetes los vendió antes del aumento.

Otras fuentes señalan que el hecho de que no lleguen los autobuses que solo cruzan, no afectará severamente al sector hotelero ni restaurantero, debido a que ellos solo se detienen unos 20 minutos y continúan su viaje, en cambio hay otro segmento que llega de manera independiente y con ellos no se tiene el problema.— Juan Antonio Osorio Osorno