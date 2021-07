"No tomaron en cuenta la opinión de profesores", por el regreso a clases

Inconformidad

Fue lamentable escuchar el mensaje que la Secretaría de Educación le dirigió a los maestros en la octava sesión del Consejo Técnico, sobre todo al mencionar la imposición del nuevo calendario escolar.

Se tomaron en cuenta diversas opiniones, pero nosotros nos preguntamos: ¿opiniones de quiénes?... ¿de políticos?, ¿de empresarios?, ¿de falsos líderes sindicales?, ¿de maestros convenencieros?, ¿del clero?, ¿de los dirigentes de escuelas particulares?

No sabemos.

Este tipo de opiniones se debe tomar en las bases magisteriales, con docentes que están en constante lucha por sacar avante a sus alumnos, pues solo ellos conocen las necesidades reales de la educación. Solo ellos son capaces de opinar qué conviene cambiar, agregar o modificar, porque son los únicos que conocen esta realidad y no los de escritorio con aire acondicionado.

Se habla de un aumento de días de clase, pero el aumento de días de clase no es garantía de un mejor aprendizaje, pues no se requiere más días para impartir una mejor enseñanza, más bien se requiere darle su espacio real al maestro y dejar de utilizarlos como docentes mil usos, para que dediquen al cien por ciento su tiempo a la enseñanza.

Además de la docencia, son venteros de la cooperativa, venteros de lápices de la Cruz Roja, administradores de desparasitantes cuando el Centro de Salud no lo hace; además, tienen que preparar festivales programados por el municipio o por la zona escolar; organizar desfiles, preparar concursos de Himno Nacional, de escoltas, de bandas, de dibujo, de carteles, etcétera; además tienen que tomar peso y talla donde no hay quien lo realice, hacer el primer filtro de agudeza visual del programa “Ver Bien” y por consiguiente es más que evidente que hay mucha fuga de tiempo.

Lo que se debería de hacer es suspender los Consejos Técnicos (CT), que en realidad poco aportan, pues los mismos temas se revuelcan en cada sesión y además no son congruentes con la realidad del educando ni del maestro porque en cada escuela hay problemas particulares que requieren más atención que un consejo dictado desde un escritorio.

Además, suelen ser incongruentes con la realidad del docente; por ejemplo, se ha hablado todo el año en todos los consejos de la empatía, pero ¿en realidad las autoridades son empáticas con los docentes? La respuesta generalizada es no, las autoridades no son empáticas con los docentes.

Se habla mucho en los CT de resiliencia, para lograr esto se requiere el trabajo unificado y el apoyo de todos para hacer de un problema algo positivo, que nos permita superar las adversidades, pero si no se dan las condiciones no se puede ser resiliente.

En la sesión sexta, en el material complementario (página 35 tercer punto) se encuentra un enlace en la cual se dicta una serie de conferencias y en el cuarto día de la conferencia se aborda el tema del estrés laboral, pero, de acuerdo con las estadísticas, es en el campo educativo donde existe mayor estrés laboral y no lo dijo un maestro. Esto fue expresado por la psiquiatra que impartió la conferencia, quién mencionó además que el cansancio de los docentes no es físico sino mental y emocional ¿No lo habrán leído las autoridades? ¿No es incongruente recargar el trabajo a los docentes?

Todo evidencia que las autoridades no leen y no comprenden, pues con esto queda claro que aumentar días de clase no es el “santo remedio” para elevar el nivel de conocimiento de los educandos.

Se debe cuidar el estado emocional de los docentes, no saturarlos de cursos, consejos técnicos, evaluaciones, webinares y todo tipo de evento sociocultural, para que pueda emplear al cien por ciento su tiempo al aspecto pedagógico.

Hugo Garma Collí

Dir. de la primaria “Miguel Hidalgo y Costilla” de Peto