No trabajar, un “lujo” que no todas se pueden dar

Las beneficiadas son “burócratas o las asalariadas”

La manifestación de mujeres #UnDíaSinEllas es vista desde distinta perspectiva, de acuerdo con los medios económicos de quien se trate.

En Progreso, vendedoras y masajeadoras que tienen su lugar de trabajo en el malecón prefirieron laborar.

“Si no trabajo, no gano y no tengo dinero para ayudar en mi hogar”, coincidieron las trabajadoras que laboraron ayer lunes en la playa a donde también llegaron meridanas a pasar el día aprovechando que no fueron a trabajar.

Teresa Trejo, vecina de este puerto, trabaja todos los días en la zona turística, los días de crucero los aprovecha para ofrecer frutas a los turistas extranjeros, el vaso de mango y sandía lo vende a tres dólares (unos $64), le va bien cuando arriban numerosos pasajeros como ocurrió ayer con el “Carnival Fantasy”.

El esposo de Teresa Trejo también vende frutas en la zona del malecón, y ella comentó que tienen tres hijas menores de edad, y por ellas tienen que trabajar todos los días, pues si no salen a trabajar no ganan y tampoco tendrán recursos para el hogar.

“La mayoría de las mujeres que no trabajó por el paro nacional son empleadas del gobierno o profesoras que tienen seguro su sueldo, y se puedan dar el lujo de no asistir a sus empleos o les dieron el día”, comentó la masajista Marisa Perera Loría.

Si no trabajan no ganan

Las masajistas que tienen su centro de labores la playa del malecón, son también como Teresa Trejo, mujeres que de ellas depende su ingreso, saben que si no trabajan pues no ganan y en los días de crucero tienen la oportunidad de recibir buenas propinas en dólares.

En medio de los springbreakers que llegaron ayer a bordo del Carnival Fantasy se encontraban las hermanas Eva y Sugey Canché Calam y Andrea Molina Canché; las tres meridanas no laboraron, se sumaron al paro nacional Un Día Sin Nosotras, decidieron no quedarse en casa, sino visitar el puerto, pasaron toda la mañana en la playa.

Sugey trabaja en una empresa, le dieron el día, su hermana Eva es modista y decidió no trabajar. Andrea, no asistió a clases. Así que las tres pasaron el día en la playa, al igual que otras familias de meridanas que tuvieron el día como de asueto.

En Motul, cientos de mujeres salieron a las calles para participar en una marcha la conmemoración del Día Internacional de la Mujer; y llevaron pancartas que decían: “No más violencia hacia nosotras” o “Derecho a una vida libre de violencia”.

La caminata partió de la calle 33 entre 26 y 28, tomando la calle 33 hasta la 26, y de aquí hasta la 27, rodear los parques principales y terminar en la Plaza Cívica.

El recorrido que inició poco después de las 9 de la mañana y tuvo a docenas de mujeres de todas las edades. Incluso hubo quienes llegaron en bicicleta y a caballo.

En la tarde, cerca de las 7 de la noche se efectuó un sesión “Macro Zumba Femenil” en la Plaza Cívica mientras que en el mismo lugar también se celebró el “Festival Cultural y venta de productos elaborados por Mujeres Motuleñas”.

En Cenotillo, el Colegio de Bachilleres junto con el de Cacalchén se unieron a “Un Día sin Mujeres”.

Los jóvenes estudiantes ingresaron normalmente al colegio, solo se observaban en los salones a varones lo que se vio un tanto desangelado los salones sin embargo era porque también se tomaron el día las mujeres en este lunes.

“Pues ahí está el resultado de un día sin mujeres, pareciera que es un hecho simple, pero queda demostrado que las mujeres son pieza importante en el engranaje de la vida en todos sus aspectos.

“La mujer es indispensable, hoy se nota que la mujer es el equilibrio en todo, laboral, familiar y de amistad para unos, sin la mujer no se podría hacer ciertas actividades hoy no queda más que decir que la mujer es parte ineludiblemente del hombre, destaco”, el director del Cobay de Cenotillo, Ángel Cardoz.

En Cacalchén, el director del plantel Luis Espadas Perera destaco, que es importante para todos revalorizar a la mujer, porque muchas de las actividades diarias dependen de ellas.— Gabino Tzec Valle / Miguel Ángel Cárdenas Pech / José Candelario Pech Ku

