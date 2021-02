“No vemos un solo centavo” a 4 meses de ceder tierras

Ejidatario: Si no nos pagan, que el tren pase en el aire

IZAMAL.— A cuatro meses de ceder sus tierras, ejidatarios de las comisarías de Cuauhtémoc o Pixilá y de Xanabá dicen no saber cuándo les pagarán el dinero prometido por la enajenación de los terrenos ejidales para el proyecto del Tren Maya.

El 14 de octubre del año pasado, Rodolfo Antonio Galindo Pérez, coordinador operativo del despacho Barrientos y Asociados y representante del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), entidad paraestatal del gobierno que ejecuta el proyecto del Tren Maya, se reunió con ejidatarios y vecinos de esas comisarías para negociar los terrenos por donde pasará la línea del ferrocarril.

Casi 40 hectáreas

En Cuauhtémoc dijo que se les “comprará” 4.9 hectáreas de tierras ejidales donde pasará el Tren Maya a $160,000 la hectárea y $784,000 en total, así que cada uno de los 104 ejidatarios recibirá $7,538.

En Xanabá, logró que acepten un pago de $7.875,000 a cambio de 35 hectáreas de tierras para el Tren Maya (225,000 por ha). Los 326 ejidatarios recibirán $24,156.

Al respecto, un ejidatario de Xanabá dijo ayer martes que nadie nos ha vuelto a visitar, nadie nos ha dicho cuándo es el pago o la indemnización de las tierras.

“Creo, en verdad, como dicen los compañeros, todos los gobiernos son iguales; nos dicen que habrá beneficios y luego resulta que nos abandonan, nadie del Tren Maya ha vuelto para indicarnos cuándo nos pagarán.

“Ah, pero eso sí, rebien que nos dijeron: ‘Firmando, pagando’, y resulta que firmamos en ese día (14 de octubre de 2020) y hasta ahora no nos pagan nada.

“No sabemos qué va a pasar, pero si no nos pagan, que pase el Tren en el aire, como los aviones, porque en Xanabá no pasaría si no nos pagan”, indicó.

Un ejidatario de Cuauhtémoc, a su vez, expresó que “pues en estos momentos estamos esperando qué nos van a decir. Ni el comisario ejidal (Antonio May Trujeque) nos ha dicho cuándo se va hacer el pago.

“No sabemos qué va a pasar. Va para cuatro meses que se decidió que se afecten las tierras y hasta ahora no vemos un solo centavo.

“No sabemos si, en verdad, somos primero los pobres o primero los pobres seguirán; no vemos que nos quieran pagar o, al menos, no hay información de cuándo”.

En el caso del ejido de Izamal, cuyas tierras del poniente y sur del municipio se afectarían con el Tren Maya, Fonatur aún no informa con quienes entablará pláticas, ya que oficialmente no existe comisario ejidal en Izamal.

Ejidatarios dijeron ayer que esperan que Fonatur negocie con los propios ejidatarios en la casa ejidal y les pague un precio razonable.— José Candelario Pech Ku