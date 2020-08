No ven luz al final del túnel

Artesanos valoran irse a vender a Quintana Roo

VALLADOLID.— Artesanos afirmaron que la situación que se vive en la ciudad respecto al sector turístico es muy agobiante y poco alentadora, y no ven la luz al final del tunel, debido a que los mayoristas que antes les compraban sus artesanías ahora tienen sus tiendas cerradas, lo que ha hecho que sus ventas se limiten al público local.

La ausencia del turismo en los últimos seis meses de pandemia en la ciudad ha hecho que los artesanos se vean bajo un panorama muy complicado, lo que los ha limitado a ofrecer sus productos a través de las redes sociales; el internet ha sido una herramienta para buscar nuevos clientes, sin embargo, las ganancias no se comparan con la que obtenían de sus operaciones con los mayoristas.

Algunos comentan que el aventurarse a otros estados vecinos pudiera ser otra manera de salir adelante en lo que se regularizan las restricciones de acceso a la entidad.

Giovanny Robledo Mejía, talabartero y representante de un grupo de artesanos dedicados al oficio, comentó que desde abril que fue el mes cuando las autoridades les solicitaron ya no presentarse al programa “Domingos Vallisoletanos”, los artesanos de su agrupación se la han visto muy difícil, ya que muchos han agotado su capital e insumos a lo largo de estos meses.

Mejía explica que solo en su grupo tres compañeros se están dedicados actualmente a otro tipo de empleo, ya que por la situación era insostenible seguir manteniendo en funcionamiento los talleres.

“La verdad ahora solo sale para la comida, para quien se sigue dedicando a este rubro de trabajar la piel es lo que nos está tocando.

“Nuestra principal fuente de ingreso es el turismo, y esto sí se recuperaría si poco a poco se va retomando este sector con las precauciones adecuadas”, externó.

El representante talabartero mencionó que ya es insostenible para muchos que no haya una reactivación en el sector turístico, y esto se puede ver con las diversas problemáticas que se están dando en la entidad ya que sí han habido apoyos, pero no a todos les ha tocado y en muchas ocasiones sí les ayuda, pero no hay a quién vender el producto final.

De igual forma, Milton Elvir, artesano dedicado al tallado de madera, explicó que la situación que se vive en general en el sector artesanal es muy complicada porque actualmente los mayoristas no están comprando.

El artesano menciona que durante este tiempo se ha dedicado únicamente a terminar los pocos pedidos que tenía pendiente, pero que en sí su capital ya no es el suficiente como para poder tener nuevos productos.

Por lo mismo, externó que verá aventurarse para buscar otras opciones de venta, y “hasta ahora Quintana Roo puede ser una buena opción, por la próxima apertura de las playas este 20 de agosto”.

“Quintana Roo pudiera ser una opción, pero eso significa en hacer un poquito más de inversión para sacar algo, sin embargo, hasta ahora es el medio más cercano para poder trabajar.

“Considero que lo mismo se debería hacer en Yucatán, porque nosotros que vivimos de esto que depende únicamente del turismo y la venta, pues sí la estamos viendo muy difícil… No es lo mismo tener un trabajo y sueldo fijo, eso nos trae facilidades ahora con esta situación”.

“Se puede ir trabajando si se respetan las medidas de higiene, y la llegada de un poco de turismo nos ayudaría a todos.

“Al final, hay varios lugares como el mercado municipal que no siguen en totalidad con los protocolos sanitarios, pero al final funcionan.

“Nosotros podemos trabajar con esas medidas, pero claro respetándolas en su totalidad”, expresó.— Marcos Isaí Aguilar Álvarez