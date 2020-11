No venden lo esperado

En Valladolid las ventas caen de 20 a 30 por ciento

VALLADOLID.— Encargados de comercios de esta ciudad informaron que el fin de semana no tuvieron las ventas que esperaban debido al pago de la quincena y al programa Buen Fin.

Consideraron que el principal motivo por el que mucha gente no salió de compras es el temor a contagiarse de Covid-19.

Señalaron que la mayor parte de sus ventas se concretaron el viernes y el sábado.

En varios comercios se dijo que tenían la esperanza de aumentar sus ventas debido a la quincena y al Buen Fin, pero vendieron de 20 a 30% menos que en ediciones pasadas del programa federal.

Guadalupe de la Cruz Flores, gerente de una tienda de ropa Óptima, dijo que el viernes y sábado fueron cuando recibieron a más gente.

La empleada se dijo preocupada porque en otras tiendas de ropa no se respetan los protocolos que Protección Civil de Yucatán estableció para reducir el riesgo de contagio de Covid-19.

“A nosotros nos pidió Protección Civil que las entradas y salidas cuenten con una cadena, para evitar que el local se sature, pero a pesar de que pasaron en todos los locales para expresar esa medida, no todos la están cumpliendo”, indicó.

Además, agregó, “hay tiendas de cadenas nacionales y locales de ropa en la calle 41 que no respetan la petición de las autoridades estatales, la cual fue que nosotros, como dueños, tenemos el compromiso de evitar que la gente se pruebe las prendas.

“Por esa misma razón, nosotros, acá en la tienda, colocamos una caja especial para aquellas personas que requieran un cambio de talla; una vez cambiada la prenda, la desinfecto en una caja, ahí reposan todas más de 48 horas y después retornan al mostrador”, detalló.

Dijo que no es justo que no a todos les exijan dichas medidas, ya que ellos, como empresa, tienen el compromiso de prevención, lo que les causó que sus ventas bajen.

La injusticia no solo es de las autoridades sanitarias, sino también de los empresarios que no cumplen con la responsabilidad sanitaria, lo que pone en riesgo no solo a la gente sino también a la economía estatal, agregó.

A pesar de que sus ventas bajaron de 20 a 30% con respecto al año pasado, la gerente explicó que tienen la esperanza en que estos días la gente se anime a salir.

Por último, dijo que la ropa para niños y niñas tienen demanda en este Buen Fin.

Guadalupe Och Yam, encargada de una tienda de lencería, a su vez informó que el Buen Fin “el año pasado estuvo mejor, los cuatro días estuvieron buenos.

“Ahora solo porque fue quincena hubo algo de venta el viernes y el sábado, pero no se compara con los años anteriores; a lo mejor el último día, que es viernes (20), se active más, pero entre semana es como cualquier otro día”, declaró.

Fanny Balam, encargada de una empresa de computación y electrónica de la calle 39 con 41, dijo que “el lunes 9 de noviembre (cuando comenzó el Buen Fin) fue el día donde más vendimos computadoras y laptops.

“La mayoría de los clientes las adquirió con pagos en efectivo, aunque también ha habido compras con tarjetas bancarias”, precisó.

José Luis Vivas, propietario de una tienda de ropa local, expresó que durante el fin de semana vendieron “muy bien” y que cumplen con las medidas de prevención del Covid-19.

“Nuestra ventaja sobre otras tiendas de ropa es que somos tres sucursales; entonces, en dado caso que se llene alguna enviamos a nuestros clientes a la otra”, indicó el vallisoletano.

Destacó que sus ventas aumentaron un 30% en comparación con el Buen Fin del año pasado.

Leonardo Cupul Perera, gerente de una tienda departamental de la calle 40 con 39, donde los clientes se aglomeraron ayer, expresó que este Buen Fin “lo que la gente se lleva mucho son las pantallas, los teléfonos celulares y los equipos de sonido.

“La ropa no es tanta (venta), pero lo que es el área de muebles tiene mucha demanda hoy (por ayer lunes). Para la temporada navideña es cuando vendemos más prendas”, abundó.

Coincidió en que el fin de semana fueron los días cuando las ventas subieron. “Ya mañana (por hoy) bajará más, pero hasta hoy tenemos buen movimiento”.

Además, dijo que las ventas por internet aumentaron más este año, y son su “principal ayuda en estos tiempos de pandemia”.— M.I.A.A.