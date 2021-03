No venden, por 10 horas sin luz

Comerciantes: La CFE eligió mal el día para apagón

IZAMAL.— Pérdidas económicas y quejas contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se registraron ayer domingo, debido a que los habitantes de este municipio y de comunidades de la región se quedaron sin energía eléctrica de 6:30 a.m. a 4:20 p.m., lo que paró los servicios de agua potable, de celular y de internet wi fi.

Comerciantes de esta ciudad afirmaron que se eligió un mal día para el corte de luz, pues fueron 10 horas de pérdidas económicas en pleno fin de semana turístico, que empata hoy lunes con el asueto por el natalicio de Benito Juárez García.

Indicaron que turistas no pudieron sacar dinero en los cajeros automáticos, o no se les pudo cobrar.

“Nos enteramos, no sabemos si es verdad, que la CFE suspendió la luz para cambiar líneas, pero escogió el peor día, ya que hoy hay muchos paseantes; además, hay gente que ya adelantó su quincena y vienen a comprar, llegan de otros pueblos”, resumió un comerciante entrevistado.

“Hay tiendas que están abiertas pero no venden porque no pueden registrar sus ventas; algunos tienen plantas eléctricas pero no debe pasar esto”, destacó.

Otro indicó: “Es un error de cálculo del personal de la CFE; no calcularon el daño económico que están ocasionando y se entiende: ellos tienen un sueldo seguro, pero a nosotros que pagamos empleados nos afectaron de manera muy en especial.

“Lo hubieran hecho a media semana, no un día pegado a la quincena y más cuando hay puente feriado”, dijo.— José Candelario Pech Ku

Rechazo

Otro comerciante de Izamal coincidió: “Muy mal, nos dejan sin electricidad. Si supiéramos que hay eficiencia de la CFE, lo entendemos, pero sabemos cómo se las gastan.

Presuntas represalias

“Ah, pero solo los criticas y luego luego te inventan algo para cortarte el servicio o te suben la tarifa, justificando que el medidor está malo.

Mala jugada

“De veras, qué mala jugada de los de la CFE hacer eso así”, enfatizó.

Caídas de internet

A las 4:20 se restablecieron los servicios de luz y telefonía celular, pero el de Internet seguía con fallas.