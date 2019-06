“Nos castiga porque perdió”

En Citilcum se quejan del alcalde por falta de obras

CITILCUM, Izamal.— Vecinos se quejan de que hay muchos baches en esta comisaría, donde pasan turistas nacionales y extranjeros que van a Kimbilá, comunidad cuya población se dedica al bordado artesanal.

Alertan que en la calle principal hay baches muy peligrosos por su tamaño.

“Estamos olvidados por el presidente municipal (Fermín Sosa Lugo); en campaña prometió la construcción de calles y hasta ahora no vemos ninguna, los baches van creciendo día a día y con las lluvias que empezaron salen más y se vuelven peligrosos, algunos se tapan con tierra para prevenir que pase algo peor”, dice Juan Oxté.

Manuel Can, a su vez, expresa: “creo que el presidente (municipal) nos castiga porque en las elecciones perdió aquí, en el pueblo; luego perdió el comisariado municipal y más recientemente perdió el comisariado ejidal, su gente no gana.

“Por eso no hace obras (en Citilcum), las calles están en mal estado, igual los parques infantiles y el campo de fútbol. No sé qué va a informar, si no hay nada hecho a casi un año de gobierno”, dice.

En Kimbilá, en cambio, personal de la Dirección de Obras Públicas repara baches y repavimenta tramos de calles.

No obstante, algunas vías reparadas hace apenas 15 días ya se rompen de nuevo: hay tramos donde se forman charcos y el pavimento se erosiona por el agua.

Ayer, un día después que se tomaron fotos de los baches, una brigada de bacheadores reparó los huecos de la calle que va de Citilcum a Kimbilá.— J.C.P.K.