Notifican a edil de un reconocimiento

En febrero va el de Tizimín por uno “internacional”

El alcalde Tizimín Mario González González, fue designado por el Instituto Iberoamericano Más Gobernantes Líderes A.C., ganador del reconocimiento “Premio Internacional en ejercicio de gobierno en la era de la pandemia”, el cual le sería entregado el próximo 1 de febrero en ceremonia a llevarse al cabo en Ixtapa, Zihuatanejo, informó Luis Antonio H. Rosales, presidente de dicho instituto con sede en Guanajuato.

Se trata de un reconocimiento al trabajo desempeñado por el alcalde de dicho municipio y que es otorgado luego de poco más de tres meses de investigación y evaluación de su gestión, llevada al cabo por un comité a través de los informes periódicos de las actividades que lleva al cabo, el seguimiento periodístico y noticioso de su gestión y la consulta de los habitantes del municipio.

Es un reconocimiento otorgado por un grupo de profesionales que tiene en común el haber ocupado cargos públicos y que tiene por objeto reconocer el talento, la habilidad, el trabajo y el desempeño del galardonado al realizar su labor en este caso al frente de un municipio.

Entrevistado vía telefónica por el Diario, Antonio H. Rosales, explica todo cuanto hay en torno a este reconocimiento, el cual consiste en un diploma, un galardón y la difusión de su labor a manera de ejemplo del desempeño al frente del municipio de Tizimín.

Cabe recordar que la designación de este reconocimiento desconcertó a las autoridades municipales, sobre todo por la manera en que esto fue notificado en una primera instancia, a través de un mensaje adosado a una publicación de la página de Facebook del ayuntamiento de Tizimín al que no se le dio mayor relevancia.

Aviso

Sin embargo el citado instituto ya hizo llegar al alcalde González González la notificación física a través de una carta donde se le brindan detalles del reconocimiento y el acto protocolario de entrega y sólo se está a la espera de la confirmación de su asistencia al mismo.

De igual manera Antonio H. Rosales realizó al Diario una serie de precisiones en torno a la labor del instituto y sus objetivos desde hace 17 años.

“Hace 17 años, durante la administración del presidente Vicente Fox Quezada, primer candidato de oposición que llegaba a la presidencia de la república luego de 80 años de permanencia del PRI en el poder; un grupo de profesionales de Guanajuato que teníamos en común el haber ocupado diversos cargos en el servicio público, llegamos a la conclusión de que esta tarea supone un alto grado de responsabilidad, sensibilidad, empatía y una serie de cosas todas encaminadas al buen servir y responder a la confianza de la comunidad que le ha elegido para ésta tarea”.

“Se necesita un don y un talento muy especial para conducir a un municipio, gobernar para todos, tender puentes de dialogo, afrontar los problemas, abonar a la gobernanza, valores y principios son las bases del trabajo de un buen alcalde; en un afán por crear ejemplos positivos surge este instituto cuya labor es otorgar el reconocimientos que se merecen aquellas autoridades elegidas democráticamente, en base a su desempeño como una forma de decirle al público que hay alcaldes que hacen la diferencia y muy bien su trabajo”.

No se trata de un galardón que pueda comprarse, su designación cada tres meses en promedio, es el resultado de un proceso minucioso que comienza cuando se revisa la labor del alcalde vista desde los medios informativos más cercanos a la comunidad: radio, prensa, televisión, portales digitales, etc. A este primer factor se suma una revisión puntual de los informes periódicos que el alcalde realiza de su gestión y donde da cuenta de cuestiones administrativas, financieras, gestión, acciones de gobierno, iniciativas, proyectos, etc. Estos dos factores representan la mitad de la investigación, la otra mitad la constituye un estudio de opinión entre los habitantes del municipio, y una serie de encuestas vía digital en al cual los habitantes calificando a su alcalde.

“Para que un alcalde pueda obtener un galardón de los que otorga nuestro instituto, el aspirante debe conseguir puntajes arriba de 95 en una escala de 100, tanto en la primera como en la segunda fase del proceso de investigación” explicó el entrevistado.

“El instituto es una asociación civil, no es afín a un partido político ni forma parte de algún gobierno, se sostiene mediante el trabajo de sus integrantes quienes imparten orientación, capacitación, consultoría, cursos, talleres, seminarios todo tendiente a promover una cultura del servicio entre funcionarios públicos de todos los niveles”.

“El reconocimiento, que no es monetario, se hace para dar ejemplo del trabajo bien hecho pro un alcalde, en este caso Mario González se ha destacado por conducir la administración pública de Tizimín de una manera sana y eficiente a pesar de la pandemia por el Covid”.

“No estamos diciendo que en Tizimín no haya Covid, lo que el galardón le reconoce, es la forma de conducir la gestión municipal a su cargo en una situación inédita y delicada” subrayó.

Al referirse a la particular forma de informar al alcalde de éste reconocimiento al que se ha hecho acreedor, utilizando la página de Facebook del ayuntamiento de Tizimín, el entrevistado explicó que se trataba de un primer acercamiento con la autoridad. Explicó que fue muy difícil poder comunicarse vía telefónica con el ayuntamiento y las cuentas de correo electrónico muchas veces no son revisadas con la periodicidad que el caso amerita, de modo que el instituto recurrió a las redes sociales como un primer paso antes de notificar de manera formal la designación.

“Pasa muy seguido, hay municipios donde es muy difícil entablar una comunicación con el alcalde, imagínense que los números telefónicos que nos proporciona la secretaría de gobernación a veces nos contestan en una “Nevería la Michoacana”, la tiendita, farmacia, tortillería o en un predio particular” indicó.

La página web de enlace de Instituto Iberoamericano Mas Gobernantes Lideres se encuentra en remodelación, razón por la cual en un primer momento pareciera que el reconocimiento era una información falsa, lo cual al final no fue así.

El reconocimiento del instituto si puede ser solicitado por una autoridad interesada a manera de un ejercicio de evaluación de su gestión desde la perspectiva de una instancia ajena al municipio, buscando con ello una evaluación más objetiva. Existen requisitos para tal efecto, pero tres cosas son importantes: la primera es que solicitar la evaluación no implica necesariamente que esta será favorable al alcalde; la segunda es que el galardón no puede comprarse, el instituto es muy escrupuloso en este sentido; y tercero, después de todo el galardón lo entrega el instituto pero al final es la propia comunidad la que, con su evaluación, lo otorga y reconoce el buen desempeño de su autoridad.

“El trabajo con la comunidad, las encuestas y las opiniones de los ciudadanos con respecto a su alcalde, son determinantes dentro del proceso de estudio que llevamos al cabo. Un alcalde puede verse favorecido por la perspectiva que sobre él tengan los medios de comunicación y en un momento dado los informes periódicos y constantes de su gestión pueden tener diversos grados de credibilidad, pero en definitiva la precepción de la comunidad es la que al final sustenta todo lo anterior, si los ciudadanos perciben que se están atendiendo sus necesidades por parte del municipio, es la forma en que se tiene un panorama más justo del trabajo de su alcalde”, explicó.

El entrevistado reconoció que se han dado casos en los cuales la designación de algún alcalde para recibir uno de los reconocimientos del instituto, despierta suspicacias, desconfianza y hasta encono. De hecho para poder entregarlos se busca que las ceremonias no coincidan con tiempos electorales para que esto no se mal interprete como un afán propagandístico.

El entrevistado insistió en que el alcalde de Tizimín ya está notificado formalmente y se está a la espera de su confirmación de asistencia a la entrega el 1 de febrero en el hotel Barceló de Ixtapa, Zihuatanejo. Cada galardonado cubre sus gastos de traslado pero en el hotel sede de le otorgan facilidades logísticas de hospedaje y alimentación.

En cada entrega de galardones, se otorgan reconocimientos a entre 12 y 37 alcaldes del pais.— Emanuel Rincón Becerra