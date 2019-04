“Nuestra semilla, un tesoro”

Festival de “U Yit’s Ka’an” reúne a productores

TICUL.— Con la participación de productores de comunidades del Estado como Peto, Tzucacab, Tixcacalcupul, Mama, Dzitnup, Ekbalam, Maní, Tipikal y Tekom, e incluso de Tenosique, Tabasco, ayer se realizó el Festival de Semillas, en la Escuela de Agricultura Ecológica de “U Yit’s Ka’an”.

En la actividad, que inició desde temprana hora, se promovió el intercambio de los granos, y no su venta, entre los productores, quienes participaron en una mesa panel en la que tres personas hablaron de sus experiencias.

Campesinos originarios de distintas comunidades intercambiaron semillas de frijol, maíz, calabaza, aguacate, diversas hortalizas, entre otras plantas nativas.

De acuerdo con el presbítero Atilano Ceballos Loeza, rector del plantel, la finalidad es promover el rescate de las semillas criollas y combatir el uso de los transgénicos.

Comparte sabiduría

Guillermo Pinzón fue uno de los productores que compartió su experiencia en el uso de estas semillas. Manifestó que el uso de los transgénicos está dañando las tierras en muchas partes del Estado, y por ello ha buscado maneras de trabajar sus cultivos de manera orgánica.

“He experimentado con una variedad de frijol conocida como tzamá, y descubrí que al año puedo cosecharlo hasta en tres ocasiones, y que la primera cosecha, que se da en agosto, es la que presenta más problemas de plagas”.

El veterano agricultor hizo un llamado a valorar las semillas criollas.

“Son las semillas que nos dejaron nuestros antepasados, para nuestras vidas y no para manipularlas como queramos. Muchos todavía no saben abonar la tierra, hablan de hacerlo químicamente y hasta el gobierno sigue con sus químicos, pero por mi parte de los 10 años que llevo aquí en esta escuela, he buscado alternativas para trabajar de manera ecológica”, abundó.

“Nuestra semilla es un tesoro que nos tienen dejado nuestros antepasados, eso es lo principal”, agregó don Francisco Pinzón, quien también dio consejos sobre abono orgánico y combate de las plagas del frijol, sin el uso de químicos.

Refirió que, con una mezcla de ceniza y cal, se puede combatir las plagas del frijol, cuando se acerquen las lluvias, y, cuando se trata de tiempos de seca, se puede utilizar una mezcla de agua con plantas como el nim y el orégano.

Durante la actividad, un grupo de niños hizo la presentación de las herramientas que utilizan los campesinos para el trabajo de la agricultura y su representación maya. Incluso, utilizaron pinturas a base de plantas para colorear sus trabajos, así como lo hacían los antiguos mayas.— HÉRBERT NELSON BACAB POOT