Nueva atracción en el malecón de Progreso: un esqueleto de ballena

A partir de hoy está en exhibición en el malecón

PROGRESO.— El esqueleto de la ballena de aleta que recaló hace tres años en la terminal remota y fue remolcada hasta el playón poniente, donde fue sepultada, estará en exhibición al aire libre en el Malecón Internacional, a la altura de la calle 104.

La ballena de 15 metros de largo y 4,000 kilos recaló muerta frente las costas de este puerto el domingo 28 de febrero de 2016 y su presencia fue todo un espectáculo.

El cetáceo estuvo sepultado 11 meses; el 20 de enero de 2017 se sacó el esqueleto y se le trasladó a las instalaciones de la Facultad de Veterinaria de la Uady, donde un equipo de estudiantes de Biología Marina, al mando del doctor Raúl Díaz Gamboa, director del Programa de Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos de Yucatán, se encargó de los minuciosos trabajos para su conservación.

Díaz Gamboa, experto en biología marina y mamíferos marinos, explicó que se lavó y curó todo el esqueleto de la ballena, retiraron los tejidos y sellaron los poros para evitar el deterioro natural.

Se le colocó impermeabilizante especial de modo tal que rocío, humedad y salitre no se le quede si no se le cae con ese material, dijo. El trabajo se hizo en la facultad de veterinaria, fue en coordinación entre la Uady y el Ayuntamiento que pagó la beca a los estudiantes que participaron en los trabajos de limpieza y curado del esqueleto. El doctor Díaz Gamboa precisó que fue esta administración municipal la que aportó los recursos para las becas, porque la anterior Comuna, que presidió José Isabel Cortés Góngora, no pagó nada. El esqueleto, una vez instalado medirá unos 15 metros, lo forman 58 vértebras, cada vértebra lleva dos discos (en total 116 discos), 14 pares de costillas, dos aletas pectorales (cada aleta pectoral tiene 46 huesos), dos mandíbulas de 3.5 metros. El cráneo consta de maxilares, premaxilares y hueso nasal. El armado del esqueleto lo coordina el doctor Raúl Díaz, colaboran los estudiantes de biología marina Ruth Turcios Aguilar, Odalys Medina Espadas y Elvin Rodríguez Dzul. El miércoles por la noche el alcalde Julián Zacarías Curi acudió al lugar donde arman el esqueleto y platicó con el doctor Raúl Díaz, quien informó que hoy quedará armado y será un atractivo más del malecón internacional, que se inaugurará hoy mismo.— Gabino Tzec Valle