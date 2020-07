Nueva queja contra la CFE

Corte en Yaxhom deja sin agua a unas 75 familias

OXKUTZCAB.— Desde el pasado lunes, la CFE dejó sin energía eléctrica a la comunidad de Yaxhom, afectando directamente a 75 familias.

Ese mismo día, pensando que las instalaciones de la caseta de la bomba de agua potable no funcionaban bien, empleados de la Dirección de Alumbrado Público acudieron a la comunidad, pero se dieron cuenta que es el suministro de la CFE con el que no cuenta la población.

En defensa de los habitantes de esa comunidad, el comisario ejidal Freddy Domínguez Aké expresó que, al parecer, “la CFE se está vengando del ejido de Oxkutzcab por las tantas quejas que han puesto los campesinos en su contra, debido a tantas anomalías que cometen”.

Y agregó: “Desde el lunes la CFE dejó a Yaxhom sin energía, ya se reportó (la situación) y no acuden a reponer el servicio, no obstante que las familias no tienen agua.

“La bomba está buena; las cuchillas están, son las instalaciones de la CFE que dan un pésimo servicio y que hoy afectan a unas 75 familias de esta comunidad”, dijo.

Por su parte, Rosa Tuyub, vecina del poblado, pidió al personal de la CFE que repare la falla, pues no cuentan con agua para bañarse, para lavar ropa, ni para otras actividades domésticas.

“El personal del Ayuntamiento no puede hacer nada, ya que no es trabajo de ellos, sino de la CFE”, agregó.

“Es una pena el servicio que da la CFE; para cobrar son puntuales, pero para brindar un buen servicio se guardan, tal parece que se le tienen que rogar para el servicio”, agregó la quejosa.

Domínguez Aké invitó a cada usuario del municipio a denunciar todo tipo de anomalías que cometa la CFE, “para que den un buen servicio y así poder mejorar nuestra calidad de vida.

“Es un crimen lo que realiza en las comunidades del municipio”, consideró.

El líder ejidal adelantó que se irán a denunciar la falta de servicio en Yaxhom en la agencia de la CFE de Ticul “para ver qué pasa con el servicio, que es una necesidad en la comunidad”.

En tanto, la comisaria municipal Regina Trujeque Burgos dio a conocer que la falta de servicio se reportó en su momento, pero no han venido a solucionar la situación.

Ante la escasez del vital líquido en Yaxhom, el Ayuntamiento abastece del líquido a las familias por medio de una pipa.

Anteayer martes publicamos que, después de más de una semana de lucha para que la CFE restablezca el servicio en la unidad de riego San Felipe II, la empresa productiva del Estado instaló de nuevo las cuchillas para que los campesinos puedan arrancar la bomba y disponer de agua.

Nuevo apagón

En Peto, decenas de personas pasaron dificultades ayer miércoles por la mañana debido a que se suspendió el servicio de electricidad por varias horas en un sector de la población.

Como en otras ocasiones, sin previo aviso, según los afectados, se quedaron sin el servicio en las primeras horas del día, y se restableció después del mediodía.

Los afectados consideran que cuando se vaya a suspender el servicio deberían avisarles previamente con la finalidad de que puedan tomar todas las previsiones que se requieran y no se les dificulte sus actividades.

Según se averiguó con personal de la CFE, el servicio se suspendió por trabajos de mantenimiento, aunque no dieron mayores detalles al respecto, incluso señalaron que era cuestión de horas para que el servicio se restableciera.

La corriente se suspendió en un tramo de la calle 28 hacia Chetumal y tomó por sorpresa a decenas de usuarios que se quedaran sin electricidad.

No es la primera vez que se suspende el servicio en ese sector, que cada determinado tiempo padece apagones por trabajos de mantenimiento.— Megamedia

