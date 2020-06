Nuevo aumento en combustible

Gasolina en villa de Tzucacab, de $16.99 a $18.64

TZUCACAB.— Motociclistas señalaron que de nuevo aumentó el precio de la gasolina magna de 16.99 a 18.64 pesos, solo se mantuvo unos tres meses y después aumentó nuevamente propiciando un golpe a la economía de las familias en plena crisis por la pandemia del Covid-19.

El motociclista Fernando Cauich dijo que hace una semana se comenzó a dar cuenta que la gasolina no le rinde y pensó que el motor de su vehículo estaba consumiendo más de lo normal.

“La semana pasada fui a cargar gasolina y se me ocurrió verificar el precio y me llevé la sorpresa que ya había aumentado a $18.64 la magna y $18.74 premium y entendí que eso era el motivo de que el combustible no me rinda como antes para ir al trabajo”, explicó el consumidor.

“Antes me alcanzaba para ir tres veces al trabajo; ahora solo alcanza para dos y como estamos en una temporada de crisis por la pandemia es un golpe para la economía familiar”, agregó.

Los conductores recordaron que apenas en marzo pasado la gasolina bajó a $16.99, lo que consideraron un gran alivio.

Sin embargo, el precio se mantuvo solo durante tres meses y sin previo aviso volvió a aumentar a más de $18. “Esperamos que no siga en aumento porque el trabajo no es bien pagado y es escaso porque no hay para escoger”, concluyó el motociclista.— MARTÍN CHAC BACAB