Nuevo comisario del ejido en Ucú

“Están robando su patrimonio”, dice candidato

El candidato de la planilla roja, Miguel Magaña Tun, fue electo ayer nuevo presidente del comisariado ejidal de Ucú, por 140 votos contra 102 de su contrincante Felipe Quintal Dzul.

Éste aceptó los resultados, pero acusó a Magaña Tun de promover la entrega de dinero a los ejidatarios a cambio de su voto.

A su decir, esto lo hizo en el local de la carnicería al lado del local de la comisaría, durante toda la noche del sábado y hasta poco antes del inicio de la votación ayer domingo.

Detrás de ese reparto estaba Ángel Azael Ruiz López, quien de manera irregular compró cientos de hectáreas de tierras ejidales en Ucú, con la complicidad del grupo de ejidatarios al que pertenece el nuevo presidente, añadió Quintal Dzul.

“Durante años he tratado de abrirle los ojos a los ejidatarios, de mostrarles con pruebas que les están robando su único patrimonio, mediante asambleas ejidales fantasmas y otras anomalías, pero no he podido convencerlos”, afirmó.

Es obvio que si les reparten dinero a cambio de su voto hay algo malo atrás, dijo.

Luego añadió que no obstante los resultados del domingo, él seguirá en la lucha por defender el patrimonio ejidal, junto con su grupo de 65 compañeros.

Anteriormente publicamos declaraciones de Quintal Dzul sobre que Magaña Tun es incondicional de Géner Pech León, comisario de 2015 a 2018, quien en contubernio con varios funcionarios y exfuncionarios del Registro Agrario Nacional y de la Procuraduría Agraria, así como de empresarios, vendió cientos de hectáreas de ese ejido de manera ilegal, mediante asambleas “fantasmas” y actas falsificadas.— HERNÁN CASARES CÁMARA