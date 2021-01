Nuevo gazolinazo, golpe a bolsillos

Motociclistas de Tzucacab temen escalada de precios

TZUCACAB.— Motociclistas de este municipio informaron que el aumento en el precio de la gasolina es lo que faltaba para otro duro golpe a la raquítica economía, ya que esta semana el combustible llegó a $20.38 el litro y no dudan que esto propicie una escalada de precios de otros productos.

Motociclistas entre estos, Isidro Caamal, dijeron que después de enfrentar el alza en varios productos básicos, el pasado jueves 14 se registró un aumento de precios en la gasolina, que pasó de $19.68 a $20.19, la Magna, y de $20.38 a $20.94, la Premium.

“Esto afecta la débil economía de las familias ya lacerada por esta pandemia, y ahora hay que desembolsar más para llenar el tanque de la motocicleta”, señalaron.

“Más de $20 el litro es demasiado para los motociclistas que ganan poco, los productores tendrán que desembolsar más para trabajar sus tierras porque el diésel es el combustible más caro”, consideraron.

Isidro Caamal dijo que el aumento del salario mínimo no fue nada por el alza en los productos básicos y la gasolina.

“Al final volvemos a estar como estábamos, ya que el dinero no te rinde, no hubo beneficio y no dudamos que con este aumento de la gasolina también suban otras cosas”, expresó.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) determinó que para 2021 el salario mínimo suba de $123.22 a $141.70, un aumento del 15%.— Martín Chac Bacab