Nuevo mal día de turismo de barco

Pocos extranjeros visitan la playa y además no gastan

PROGRESO.— El crucero “Enchantment of the Seas”, aunque llegó directo de Galveston, Texas, tampoco trajo beneficios al sector turístico de este puerto porque pocos pasajeros se quedaron en la ciudad y no gastaron los dólares que esperaban los prestadores de servicios.

“Fue una semana mala para el sector turístico del puerto, pensamos que con este crucero habría buenas ventas porque vino directo de Estados Unidos, pero los pasajeros se reservaron para gastar sus dólares en Cozumel”, comentaron los artesanos y tour operadores.

Con 2,486 pasajeros, el “Enchantmet of the Seas” arribó ayer viernes a las 5:50 a.m. y atracó una hora después en la terminal remota.

Esta semana primero se canceló el arribo del “Carnival Dream” programado para el martes 27; luego, anteayer jueves, solo unos 100 de los 3,286 pasajeros del “Carnival Valor” se quedaron en la ciudad.

Ayer unos 200 turistas de barco visitaron la ciudad, según calcularon prestadores de servicios.

Aunque fue el doble de visitantes que el jueves, los extranjeros no gastaron.

Por segundo día seguido las ventas, el consumo de bebidas y botanas, y la ocupación de palapas, sombrillas y camastros en el malecón fueron bajos.

Debido a que el crucero zarpó a las 4 de la tarde con destino a Cozumel, los pasajeros retornaron temprano al crucero.

Se les dijo que tenían que abordarlo a las 14 horas, así que la mayoría solo recorrió el malecón, otros el tianguis artesanal, y después retornaron a la terminal remota.— Gabino Tzec Valle.