Obra del Tren Maya beneficia a familias

Venden alimentos a los trabajadores de la vía de cuota

VALLADOLID.— Familias de poblaciones por donde cruzará el Tren Maya se están beneficiando con el movimiento comercial que se ha generado, incluso algunos se endeudaron con la compra de triciclos y motocicletas para llevar y vender alimentos a los trabajadores que avanzan en la obra en la vía de cuota. El proyecto está generando cientos de empleos, pues debido a que los trabajadores de la obra son llevados desde las 7 de la mañana a su centro laboral y en muchas ocasiones no desayunan, las familias aprovechan para vender comida.

El tramo en construcción de los cuatro carriles de la carretera de cuota es justamente en toda la vía Kantunil - Cancún, pero hasta el momento los trabajos culminan en el kilómetro 190, de modo que pasa cerca de varias poblaciones.

En los lados de abajo de los puentes, la empresa Ingenieros Civiles y Asociados (ICA) vende agua, alimentos y todo lo que se requiera, ya que regresar a la ciudad elevaría sus costos de operación por la distancia.

La apertura debajo de los puentes está siendo aprovechada por familias de las poblaciones como Tesoco, Yalcobá, Uspibil, Chechmil, Sisbicchén Kuxeb, incluso de Xcán, que llevan alimentos para vender con sus triciclos y motocicletas adaptadas.

Varias familias se endeudaron al comprar triciclos y motos adaptadas para poder llegar a los sitios en donde se encuentran los trabajadores y vender desayunos, comidas, dulces, frituras y todo lo que puedan ser productos consumibles, incluso algunos llegan con sus ollas y trastes para ofrecer órdenes de comida a 50 pesos.

También venden tortas entre $20 y $25, de acuerdo con el guiso que elija el cliente, y los refrescos tienen un precio de $15, incluyendo aguas de frutas de la época, las cuales tienen buena demanda, por lo que consideran que les alcanza para pagar su deuda y obtener utilidad.

Varias de las familias involucradas en la venta de comida comentaron que el proyecto del Tren Maya les trajo beneficios, pues antes algunos de ellos no buscaban la manera de obtener dinero, pero ahora las cosas son diferentes.

Sin embargo, también comentaron que el negocio ya se está convirtiendo en una clara competencia entre ellos, ya que son muchos los vendedores que acuden a ofrecer sus productos, incluso llega gente de Valladolid en motocicleta.

Indicaron que esperan que el negocio no se les venga abajo con tanta competencia y que luego no puedan pagar el vehículo que adquirieron a crédito, porque entonces tendrían problemas serios que no podrían resolver por falta de recursos.— J.A.O.O.