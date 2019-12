Obras limitan servicio en los restaurantes

Esperan que la próxima semana sea diferente

PROGRESO.— Restaurantes y puestos de venta de artesanías de la calle 80 entre 21 y la 23, en la zona turística del puerto, resultaron afectados por los trabajos de pavimentación que se realizó ayer viernes como parte del remozamiento de esa arteria y del malecón.

Por los trabajos de pavimentación no se pudieron colocar mesas y sillas para atender a los pasajeros del crucero Enchantment of the Seas que arribó directo de Estados Unidos, pues los trabajadores de la empresa contratista de la obra, cerró la arteria para realizar la pavimentación.

En la calle 80 de la 19 a la 27 se realizan trabajos de remozamiento en general, se abrieron zanjas para colocar cableado subterráneo, pero en los días de crucero en el tramo de la 80 entre 21 y 23 donde los restaurantes colocan mobiliario en la calle para atender al turismo extranjero, se suspendían los trabajos para no afectar a los turistas.

Ayer viernes desde temprana hora, el personal de la empresa contratista cerró ese arteria y preparó el lugar para el colado con concreto estampado, de modo que los tres restaurantes que prestan servicio en esa calle no pudieron trabajar, los turistas tuvieron que pasar en los costados de esa vía caminando en medio de escombros y zanjas.

La obra de remozamiento tanto del malecón, calle 80 y Casa de la Cultura tiene atraso, motivo por el cual, ayer no suspendieron los trabajos a pesar de la llegada del crucero Enchantment of the Seas, que fue el quinto barco de recreo de la semana.

Los restauranteros y meseros que resultaron afectados por el cierre de esa calle, comentaron que ojalá que para el martes cuando llegue otro crucero esa arteria no la cierren de nuevo.— GABINO TZEC VALLE

