Obras “sin rumbo definido”

Lamentan que se destruyan locales de solo unos años

VALLADOLID.— El ex regidor Alberto Pool Poot consideró que la pasada administración que encabezó la ex alcaldesa Alpha Tavera Escalante y la actual que preside Enrique Ayora Sosa, ambos emanados de Morena, no tuvieron ni tienen proyectos con un rumbo definido.

“Se la pasan construyendo obras y destruyéndolas posteriormente y solo despilfarran recursos públicos, como ahora lo quieren hacer con el parador del Cenote Zací”, dijo Pool Poot.

Alberto Pool Poot, quien es artesano y cuyos hermanos tienen locales comerciales en el parador del Cenote Zací, recordó que en la pasada administración de Alpha Tavera se remodeló el parador, quitaron el techo de guano y colocaron láminas, pero además se construyeron varios locales comerciales en la parte posterior, es decir a unos metros de la bóveda del cuerpo del agua del cenote, donde hasta la actualidad, luego de varios años, aún no se ocupan unos ocho locales.

En la pasada administración se remodelaron todos los locales comerciales para lo cual los artesanos fueron reubicados sobre la bóveda de cuerpo del agua, cambio que fue motivo de quejas porque en ese lugar casi no vendían nada.

“Ahora todo lo que se hizo en ese entonces se piensa destruir para construir de nuevo otros locales, lo que indica que no tienen proyectos con rumbo, construyen y destruyen, con el argumento que se hará con recursos del gobierno federal”, dijo el ex edil.

Explicó que durante las reuniones de planeación que se han organizado para reubicarlos durante el tiempo que se tardará la obra, se hicieron algunas propuestas como las canchas de la Unidad Deportiva, el estacionamiento público ubicado en la parte posterior de una institución bancaria y el parque de Santa Ana.

Sin embargo, aún no se ha definido el lugar en donde serían reubicados, y es justamente en ese punto donde está atorado el plan de reubicación, pero hasta ahora no les informan con claridad todo lo relacionado al proyecto.

Considera que esta obra más bien es un asunto político para que las familias de los artesanos se den cuenta que el gobierno municipal está haciendo algo por ellos, cuando en realidad los perjudicará por los meses que se tardará la obra, de lo que no se ha informado el monto de la inversión.— Juan Antonio Osorio Osorno

DiariodeYucatan