Obsequios pese a decreto

Día de la Madre será distinto por la contingencia

VALLADOLID.— La celebración del Día de la Madre será diferente hoy, pues todos están confinados en sus casas, de modo que la mayoría no podrá ver a su madre y darle algún regalo como es tradición, incluso el sector comercial permanece cerrado al público desde hace varios días debido al decreto que emitieron las autoridades sobre la pausa temporal de los negocios no esenciales.

Sin embargo, algunos comerciantes habilitaron espacios en sus casas para vender regalos, como es el caso de un predio de la calle 27 entre 18 y 20 de la colonia Fernando Novelo, donde se ofrecen trastes de plásticos para obsequiar a las mamás.

El Ayuntamiento comunicó que personal de Protección Civil y la Policía Municipal se encargarán de vigilar que los comercios no esenciales no abran para vender por el Día de la Madre y en caso de no obedecer las medidas se procederá a la clausura del lugar, según se advirtió.

Pero algunos comerciantes se las ingenian para ofrecer sus productos y tener ingresos, como el caso de un negocio de venta de plástico que funciona sobre la calle 41 con 46 de la colonia Fernando Novelo, cuyo propietario llevó varios artículos a su casa para vender.

Del mismo modo se observó que un negocio de venta de flores, ubicado sobre la calle 37, cerca del mercado municipal, abre parcialmente una puerta, donde entran y salen los clientes, burlando de esa manera los recorridos de vigilancia que realizan las autoridades, incluso se presume que así trabajará hoy.

Las celebración a las mamás no será igual debido a que la mayoría de las familias se quedará en casa, ya que no será posible efectuar reuniones familiares, de acuerdo con las instrucciones que han dado las autoridades de todos los niveles, incluso el Centro se cerró para que no acuda la gente a comprar.

Rosa Dzul Xooc recordó que su madre, quien vive en Cancún con sus hermanos, llegaba a esta ciudad cada año en esta fecha para celebrar el día en familia, pero esta ocasión será diferente, ya que no la podrá ver, por lo que le hará una llamada telefónica hoy y le depositará dinero, que será su regalo.

Comentó que le entristece no poder abrazar a su madre, incluso su padre tiene muchas ganas de venir a esta ciudad, pero se le ha pedido que permanezca encerrado en su casa de Cancún pues posteriormente habrá otra oportunidad que se puedan ver sin ningún riesgo.

Pese a que su madre no viajará, como de costumbre cocinará relleno negro para comer con su esposo e hijos, ya que una de sus hijas cumple años, lo cual “pone más triste la situación, pero hay que pensar en la salud de todos y esperar que todo se normalice, esperando que sea pronto”.— Juan Antonio Osorio Osorno