Ocho fracturados

Vuelca camioneta de albañiles en la vía Mérida-Motul

BACA.— Ocho lesionados con diversas fracturas fue el saldo de la volcadura de una camioneta con 11 albañiles en la carretera Mérida-Motul, a la altura de Baca.

El percance ocurrió cuando el vehículo bajaba del puente de Baca, ayer cerca de las 8 de la mañana, y estalló el neumático posterior derecho; ambas llantas traseras están desgastadas.

El conductor, Iván Can Can, perdió el control de la camioneta Nissan F 150 color rojo placas YT-4335-A cuando iba de Oriente a Poniente, con destino a Mérida; la unidad hizo zigzag, volcó sobre su costado derecho y así avanzó unos 10 metros hasta chocar contra el camellón y quedar en posición normal, de Poniente a Oriente.

Por el movimiento brusco de la camioneta, los ocho trabajadores de la construcción que viajaban en la “cama” de la camioneta salieron proyectados y cayeron en el pavimento.

Los tres que viajaban en la cabina salieron del vehículo, como pudieron, y auxiliaron a sus compañeros.

Algunos utilizaron sus propias camisas para atar a los cuellos de los lesionados y sostuvieron sus brazos fracturados; otros daban ánimo a los que se encontraban tirados en el pavimento y con lesiones más graves.

Al lugar llegaron ambulancias de la SSP para el traslado de los heridos a hospitales de Mérida, la 21-L, con los paramédicos Iván Aguilar y Gaspar Dzul; la Y-12 con Edwin, y la unidad de la Comisión Nacional de Emergencia, con Alexis Sosa, quien llegó para apoyar en el rescate.

Los alarifes accidentados son José Can Chel, de 22 años de edad, de Kancabal; Juan Miguel Canul Cauich, 24 años, de Mesatunich; Roberto Carlos May, 34 años —fractura del brazo derecho—; Iván Can Can, 31 años, de Motul (chofer); José Tec Palomo, 32 años, de Motul, y José Felipe Tamayo, 28 años, de Kancabal.

También Rodrigo Esteban Aké Puc, 17 años; Saúl Enrique Aké Puc, 19 años —convulsionó y estaba semiinconsciente—; Felipe de Jesús Canul Tec, 34 años —fractura de la pierna derecha—, de Tanyá; José Tec May, 37 años, de Kancabal, y Juan Manuel Chalé Ciau, 21 años —fractura en brazo derecho—, de Kancabal.

Los lesionados no podían tener más mala suerte porque, además que la camioneta no tiene seguro de siniestros, ellos tampoco están asegurados ante el IMSS.

El contratista buscaba a dónde enviar a los lesionados más graves.

Dieron fe de los hechos, policías municipales y elementos de la Guardia Nacional.— Mauricio Can Tec