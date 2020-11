Octogenario acusa de estafa a ministro en Peto

PETO. — Alejandro Montalvo Uluac , de 82 años de edad, asegura que fue víctima de un ministro, a quien le confió el cuidado del dinero que cobra periódicamente del programa de 70 y más y ahora no se lo quiere regresar completo.

El adulto mayor aseguró que no le quiso regresar 17 mil 500 pesos y solo le dio una parte de lo que había estado ahorrando.

Explicó que hace tiempo E.M.C. le dijo que podía cuidarle su dinero para evitar que le roben, porque su casa solo es de paja.

“Este señor me engañó, me dijo que mi casa es de bajareques y no sirve, por lo tanto me podrían robar fácilmente y se ofreció a cuidarme mi dinero”.

“Cada vez que me pagaban, agarraba mil pesos para mi gasto y le daba el resto para que me levante y ahora que se lo pedí no me regresó todo. Faltó que me devuelva $17,500 y se niega a regresarlo, solo me dio $12,000 pesos de todo el dinero que le di, incluso de cuando vendí un terreno”.

Está solo

El octogenario informó que vive en una humilde vivienda ubicada sobre la calle 48 entre 15 de la colonia Ciprés y vive solo porque sus familiares ya fallecieron.

“Espero que me regresen mi dinero porque lo necesito, por eso lo hago público para que se enteren las autoridades”, añadió.

“Lamentablemente veo que hoy en día “tanto tienes, tanto vales” pues cuando no tienes nada, ni siquiera te hacen caso las autoridades. Si no tienes dinero, te ven como basura en la calle, pero creo que no debieron de hacerme eso porque yo confié en esa persona, porque se supone que predica la palabra de Dios y es una persona preparada”.

Una cita ante las autoridades

Con la policía se averiguó que ya tomaron conocimiento de lo ocurrido y citaron a ambas partes mañana lunes a las 10 de la mañana en la comandancia municipal.