Octogenario pide ayuda, lo demandaron por 200 mil pesos

UMÁN.- Un angustiante fin de año está viviendo el pensionado Rodrigo Poot de 85 años de edad, y vecino de la comisaria de Kuchel, Samahil; ya que un licenciado umanense lo demandó por un adeudo de 200 mil pesos, por un presunto préstamo que no le dieron.

Sentado en el palacio municipal de Umán mientras espera a una persona, Rodrigo Poot de 85 años de edad con domicilio en la calle 5 x 6 y 8 de kuchel, relató que el Lic. Manuel E.D.C. lo habría demandado por un pagaré que presuntamente firmó por la cantidad de 200 mil pesos, fechado el pasado 15 de enero del 2019.

El hombre mencionó estar desesperado, pues no tiene forma de reunir el dinero para pagar la deuda. Además también asegura que jamás firmó el pagaré, ya que nunca recibió el dinero.

Te puede interesar: Abuela se anunció en Internet para tener familia por un día

«Estoy desesperado porque me acusan de haber firmado un pagaré por la cantidad de 200 mil pesos, lo que no es verdad, ya que a mi nunca me dieron ese dinero; yo solamente acompañé a mi hija quien quería tramitar un crédito Infonavit hace cuatro años, y éste licenciado iba a ver todo el proceso; a mi me pidieron mis datos porque el terreno era mio, por lo que envió a unas personas a medir y a limpiar, pero de ahí no lo volvimos a ver; cuando le preguntaban sobre el trámite decía que todavía, así pasaron dos años, de ahí mi hija decidió verlo por otro lado», comento Rodrigo Poot.

«No tengo forma de pagarlo«

«Grande sería mi sorpresa ver hace 15 días que llegaron a mi casa para traerme la notificación de una denuncia por un supuesto préstamo de 200 mil pesos; supongo que se enojó cuando se enteró que el terreno en donde solicitamos el crédito ya lo habíamos vendido, pero eso no justifica que haya falsificado mi firma y entablar una demanda en mi contra».

«Yo no sé que pretende al denunciarme por un cantidad que nunca me dieron; además de que a mi edad yo no tengo forma de pagarlo, pues solamente tengo mi pensión de ejidatario; lo único que quiero es que todo se aclare, es por eso que ya contrademande, pues no es justo que está persona me haga pasar por esté martirio innecesariamente cuando sabe que no es verdad, concluyó» Rodrigo Poot

Síguenos en Google Noticias