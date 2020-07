Ocupan derecho de vía en Izamal

Ejidatarios avisan de presunto robo de lotes públicos

IZAMAL.— Ejidatarios de esta ciudad se quejan de que empresarios, vecinos y hasta ejidatarios ya invadieron varios derechos de vía.

Por ejemplo, indican, ganaderos y empresas privadas instalaron sus cercas prácticamente a la orilla de las vías que van de esta ciudad a Tekal de Venegas, Tepakán, Sitilpech y Tunkás.

Afirman que dudan mucho que los invasores ocupen el derecho de vía sin el consentimiento de las autoridades ejidales.

“Es muy difícil que alguien los cierren, solo por cerrar, los derecho de vías, son los comisarios ejidales que están haciendo su dinerito, porque si sé donde termina mi terreno ¿por qué voy a cerrar lo que no me pertenece? Eso es robo, no al ejido sino la nación porque es derecho de vía”, dice Jacinto Carrillo.

Santiago May coincide: “Es la verdad de lo que está pasando; por ejemplo, los de la Procuraduría Agraria, en lugar de estar solo ganando su sueldo sentados, deberían buscar a los comisarios ejidales de la cabecera y comisarías para revisar la carpeta básica y planos de los ejidos, o si son tan flojos que pasen por las orillas de las carreteras; ahí verán lo de las invasiones”.

Edmundo Estrella, también campesino, expresa: “Imagino que si invadimos sus propiedades, no les va a gustar, entonces ¿por qué invaden terrenos por decirlo así de la nación? Eso se debe vigilar, pero no se hace; para empezar los comisarios ejidales están bajando su lanita; de lo contrario no invadirían esos acotamientos”.

Los ejidatarios destacan que, a futuro, cuando se amplíen las carreteras o cuando los invasores vendan sus terrenos venderán hasta el derecho de vía que ocuparon.— José candelario Pech Ku